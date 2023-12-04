Самые вкусные рецепты салатов на Новый год 2024 с морепродуктами

При подготовке к главному празднику зимы важное значение имеет меню, включающее разнообразные блюда. Одним из удачных решений станут салаты из морепродуктов на Новый год 2024. Ингредиенты подбираются в зависимости от индивидуальных предпочтений. В качестве основного компонента могут браться креветки, мидии, кальмары. Их дополняют овощами, зеленью и другими продуктами.

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Салат с креветками и авокадо

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Простой рецепт, включающий всего несколько компонентов, станет находкой для людей, которые придерживаются диеты. Составляющие, которые входят в этот салат, очень полезны и содержат минимальное количество калорий. Клео.ру предлагает рассмотреть следующий вариант блюда на Новый год.

Ингредиенты:

креветки (вареные или жареные) – 200 г;

авокадо – 2 шт.;

микс салатов;

лаймовый сок – 2 ст. ложки;

оливковое масло – 3 ст. ложки;

соль и перец;

свежая зелень и ломтики лайма.

Приготовление

Очистите креветки от панциря, удалите кишечные каналы, отварите или обжарьте их до готовности. Процесс займет 2-3 минуты. Отварные креветки будут готовы, когда их цвет станет розовым, а мясо – прозрачным. При обжаривании они приобретают золотистый цвет. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, выньте мякоть и нарежьте кубиками. Смешайте масло, лаймовый сок, соль и перец. Смешайте микс салатов, креветки и измельченное авокадо. Полейте салат соусом, украсьте зеленью или ломтиками лайма.

Морской салат с мидиями

Одно из самых удачных решений, которыми представлены салаты на Новый год, является блюдо, включающее вареные мидии, морскую капусту, красный лук и помидоры черри. Комбинация этих продуктов помогает достичь особенно гармоничного вкуса. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий рецепт.

Ингредиенты:

мидии (вареные) – 300 г;

морская капуста – 200 г;

помидоры черри – 150 г;

красный лук – 1 шт.;

лимонный сок – 3 ст. ложки;

оливковое масло – 4 ст. ложки;

соль и перец.

Приготовление

Отварите мидии их в подсоленной воде до полной готовности. Процесс займет около 5-7 мин. Затем остудите их. Выложите морскую капусту в емкость, предварительно слив с нее жидкость. Помидоры черри разрежьте пополам. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте сок лимона, масло, соль и перец. Добавьте к морской капусте мидии, черри и красный лук. Полейте салат соусом и осторожно перемешайте.

Салат с кальмарами и овощами

Отличным вариантом для праздничного стола станет салат из морепродуктов, в котором сочетаются кальмары и сочные овощи. Стоит учесть, что отваривание основного компонента подразумевает некоторые хитрости. Клео.ру предлагает воспользоваться следующим оригинальным рецептом.

Ингредиенты:

кальмары (вареные) – 300 г;

помидоры – 2 шт.;

огурцы – 1 шт.;

зеленый лук – 1 пучок;

лимонный сок – 2 ст. ложки;

оливковое масло – 3 ст. ложки;

соль и перец;

лимон – для украшения.

Приготовление

Если у вас замороженные кальмары, разморозьте их в холодильнике на нижней полке. Если они свежие, очистите от внутренностей. В кастрюле закипятите воду, добавьте соль. Поместите кальмары в кипящую воду. Обратите внимание, что они будут готовы очень быстро, за 1-2 минуты. Кальмары готовы, когда становятся белыми и твердыми. Переваривать их не стоит, чтобы избежать пересушивания. Поместите кальмары в миску с ледяной водой. Это поможет сохранить их упругость. Помидоры измельчите кубиками, огурец полукружьями, зеленый лук мелкими кольцами. Смешайте лимонный сок, масло, соль и перец. Смешайте кальмары и овощи. Полейте салат соусом и осторожно перемешайте. Подайте салат на блюде, украсьте кружками лимона.

Подведем итог