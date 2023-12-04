Качество мандаринов меньше всего зависит от страны, из которой их привозят, заявил диетолог Андрей Бобровский. Важно то, как плоды хранили последнюю милю – то есть при транспортировке. По каким признакам выбрать хорошие мандарины в магазине, врач рассказал в беседе с «ФедералПресс».

Внешний вид

«При выборе мандаринов несомненно надо смотреть на их внешний вид. Цитрусовые должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой», – отметил специалист.

Бобровский призвал избегать плоды с какими-то вмятинами и тем более с признаками плесени.

Цвет

Цвет мандаринов должен быть ярко оранжевым и без зеленых пятен. Он, конечно, может варьироваться от сорта к сорту, тем не менее неоднородности лучше избегать.

Аромат

Качественные спелые мандарины имеют сильный аромат.

Вес

«Лайфхак от жителей Абхазии, поставляющих в Россию очень вкусные мандарины, – смотреть на вес фрукта. Хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят», – сказал диетолог.

Тяжесть указывает на сочность плодов. Легкие мандарины могут быть сухим внутри.

Размер

Лучше всего выбирать мандарины среднего размера. Плод должен умещаться в ладони среднестатистического человека. А асимметричная форма фрукта не обязательно указывает на плохое качество, просто такие бывает очень неудобно чистить, добавил Бобровский.

Упругость