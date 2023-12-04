От тошноты до галлюцинаций: обычные продукты, которые несут вред здоровью

Мы покупаем эти продукты почти каждую неделю, но даже не задумываемся, насколько они могут быть опасны для организма. Диетолог Елена Петрова делится топом самых неоднозначных продуктов в вашей корзине.

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Фасоль

Речь идет о красной фасоли. Многие люди могут запросто съесть банку фасоли, не представляя, какой опасности подвергают организм. На самом деле в фасоли содержится фитогемоглютинин — вещество, которое наносит вред организму.

Елена: «Чтобы снизить риск отравления, необходимо замочить фасоль, а затем долго варить. Ни в коем случае не ешьте ее в сыром виде!»

Томаты

Наш эксперт добавляет в топ и помидоры. Казалось бы, что опасного в обычных томатах?

Диетолог: «В помидорах содержится соланин, то же вещество, что и в картофеле. Оно может вызвать и рвоту, и в некоторых случаях — при переедании — галлюцинации. Больше всего соланина в зеленых томатах, в красных его меньше, но и с ними будьте аккуратнее».

Кешью

Вкусный, но коварный орех. Большое количество кешью может стать причиной интоксикации. Речь идет о токсине урушиоле, отравление проявляется в покраснении кожи. Не спешите полностью отказываться от ореха, как говорит наш эксперт, кешью в упаковке в умеренных дозах не несут вреда, а вот сырой орех должен остаться на витрине.

Грибы