Какие овощи нельзя ни в коем случае замораживать

Диетолог рассказал, какие продукты лучше после покупки держать в морозилке, а какие туда класть не стоит.

Некоторые овощи в морозильной камере оставлять не рекомендуется. Это связано с тем, что заморозка разрушает структуру овощей. В результате продукты становятся водянистыми, у них теряется вкус, структура. Помимо этого, у некоторых овощей при заморозке теряются минеральные вещества, витамины группы В, витамин С. Нельзя хранить в морозилке сельдерей, огурцы, салат-латук, редис, репу, помидоры, картошку.