Какие овощи нельзя ни в коем случае замораживать
Диетолог рассказал, какие продукты лучше после покупки держать в морозилке, а какие туда класть не стоит.
Некоторые овощи в морозильной камере оставлять не рекомендуется. Это связано с тем, что заморозка разрушает структуру овощей. В результате продукты становятся водянистыми, у них теряется вкус, структура. Помимо этого, у некоторых овощей при заморозке теряются минеральные вещества, витамины группы В, витамин С. Нельзя хранить в морозилке сельдерей, огурцы, салат-латук, редис, репу, помидоры, картошку.
В то же время замораживать необходимо следующие овощи. Среди них - брокколи, кукуруза, шпинат, паприка, зелёная фасоль, цветная капуста, спаржа, тыква, корень лопуха, бобы эдамаме, зелёный горошек.
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