Стало известно, как правильно пользоваться дуршлагом

Пользователь TikTok @tiger_lee_uk в новом ролике выяснил, как эффективнее пользоваться дуршлагом. Видео, которое уже набрало более 700 тыс. лайков, он выложил в свой аккаунт.

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Многие при приготовлении пасты (проще говоря, макарон) ставят дуршлаг в раковину и вливают в него макароны из кастрюли. Однако, как утверждает пользователь, этот способ неэффективен.

Вместо этого необходимо поставить дуршлаг в кастрюлю и слить воду в раковину через отверстия дуршлага. Тогда выйдет вся вода и макарошки не убегут из кастрюли.

Многие поблагодарили @tiger_lee_uk за ценный лайфхак в комментариях к видео, отметив, что это изменило их процесс готовки к лучшему. Однако нашлись и критики.

"Вода из-под макарон — ценная вещь, сохраните немного, чтобы добавить в соус — она загустит его и поможет соединить соус с макаронами".