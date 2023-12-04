Как приготовить безглютеновый хлеб: рецепт от кулинарного блогера

Мало кто может похвастаться тем, что не любит хлеб. Большинство привыкли есть его с супом, в бутербродах и использовать как основу для завтраков и перекусов. Но некоторым хлеб противопоказан из-за особенностей организма, например, из-за непереносимости глютена.

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В материале «Рамблер» Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор книги «Не слипнется!» делится своим любимым рецептом безглютенового хлеба.

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Что такое глютен

Глютен — это клейковина. Растительные белки, которые присутствуют в злаках, например, в пшенице, ржи, ячмене, овсе. Именно глютен придает тесту клейкость и эластичность, делая хлеб таким, каким мы привыкли его видеть: воздушный, мягкий, рыхлый и пористый.

Есть люди, которые страдают непереносимостью глютена и избегают его употребления. Но сегодня все чаще можно встретить людей, которые, несмотря на отсутствие аллергии, решают исключить продукты содержащие глютен. Именно поэтому безглютеновый хлеб набирает популярность. Для его приготовления используются кукуруза, рис, киноа, гречка.

Кукуруза и рис используются чаще всего благодаря относительной дешивизне. Кукурузную муку часто смешивают с рисовой для получения желаемого продукта. Однако поскольку в них отсутствует глютен, который является веществом, придающим эластичность тесту, этот хлеб получается более плоским и имеет более «компактную» консистенцию.

Также иногда кукурузную муку или рисовую смешивают с гречневой мукой или бобовыми. Пышность достигается за счет добавления подходящих дрожжей и газифицирующих добавок, загустителей и эмульгаторов.

Однако приготовить хлеб без глютена можно и самостоятельно — это проще, чем можем показаться на первый взгляд. Этот рецепт получится даже у начинающей хозяйки и особенно придется по душе тем, кто любит зерновые хлеба с семечками.

Как приготовить безглютеновый хлеб из пшена и гречки

Ингредиенты: зеленая гречка —1 стакан;

пшено —1 стакан;

семена льна — 1/4 стакана;

сода — 1 ч. л.;

семечки — 1/4 стакана;

тыквенные семечки — 1/4 стакана;

тмин — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Из личного архива Светланы Бахлиной

Способ приготовления: Гречку и пшено промыть и замочить в миске на четыре часа. Семена льна перемолоть и замочить в стакане воды на 20 минут. Слить жидкость от гречки и пшена, превратить в пюре с помощью блендера, добавить лен вместе с водой. Соду погасить (лимоном или каплей уксуса) и добавить в тесто. Семена тыквы и подсолнечника добавить в тесто, тмин и кориандр перемолоть и добавить в массу, посолить по вкусу. Духовку разогреть до 180 градусов, вылить тесто в смазанную маслом форму, сверху посыпать любимыми семенами и семечками, выпекать примерно час.

Проверить, готов ли хлеб, можно при помощи зубочистки. Аккуратно проткните тесто: если зубочистка сухая, значит, хлеб готов.

Хранить такую выпечку можно в полотенце в течение 3-4 дней.

Приятного аппетита! И помните, блюда должны быть не только полезными, но и обязательно вкусными и красивыми. Ведь это залог хорошего настроения.