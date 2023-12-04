Врач: тыква улучшает пищеварение и снижает давление

Врач Лебедева: тыква улучшает пищеварение и снижает давление
Врач Лебедева: тыква улучшает пищеварение и снижает давление. И это далеко не единственный её плюс. В тыкве есть кальций и много разных витаминов — С, Е, К, витамины группы В. Но самое главное — в ней полно редкого витамина Т, который участвует в обменных процессах и сжигании жиров. Почему в рационе не обойтись без тыквы и что готовить, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Список полезных свойств тыквы очень большой. Смотрите сами:
- очищение организма от токсинов и шлаков;
- нормализация водно-солевого баланса;
- стабилизация метаболизма;
- снижение артериального давления;
- повышение гемоглобина;
- улучшение структуры тканей, повышение эластичности;
- улучшение пищеварения;
- выравнивание гликемического профиля при сахарном диабете;
- укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов.
Можно есть её в запечённом виде как гарнир. А можно приготовить полноценное блюдо, которое будет и вкусное, и полезное. Речь идёт о тыквенном супе-пюре на основе куриного или говяжьего бульона.
Блюдо простое в приготовлении и недорогое. Помимо тыквы и бульона, для него понадобится морковь, картофель, тыквенные семечки и кусочек сливочного масла.
Есть только одно ограничение: у людей со слабым кишечником тыквенный суп может провоцировать диарею, предупредила Лебедева в своём телеграм-канале.
Тыкву можно использовать не только как основу для супа. Из неё можно варить каши, делать салаты и т. д. Главное — выбрать хороший продукт, который, если что, будет храниться всю зиму. Рассказали, как это сделать.