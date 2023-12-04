Ученые нашли еще одно полезное свойство фасоли

Употребление фасоли может защитить от рецидивов рака кишечника. Ученые из Техасского университета пришли к выводу, что фасоль благотворно влияет на работу кишечника и снижает риски рецидива колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в eBioMedicine. Дисбаланс микрофлоры кишечника могут вызвать проблемы желудочно-кишечного тракта, неправильное питание или ожирение. Это опасно для пациентов, перенесших колоректальный рак.

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После удаления злокачественных опухолей дисбаланс микрофлоры может вызвать рецидив заболевания. Команда ученых провела исследование, в котором приняли участие 48 человек старше 30 лет. Все они страдали ожирением или перенесли колоректальный рак.

Добровольцев разделили на 2 группы. Первая придерживалась своего обычного рациона. Вторая ежедневно съедала чашку консервированной белой фасоли. Эксперимент длился 8 недель. Каждые 4 недели участники сдавали анализы для оценки микробиома кишечника. Специалисты выяснили, что у добровольцев, в меню которых была фасоль, увеличилось разнообразие полезных бактерий в кишечнике, а число патогенных снизилось.