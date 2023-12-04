Диетолог назвала самыми полезными куриные яйца категории С1 и С2

«Нередко покупатель следует логике – чем крупнее, тем лучше и полезнее. Но на самом деле это не так. Более мелкие яйца несут молодые курочки, а более крупные – более взрослые, но это не значит, что одни или вторые лучше. Все яйца полезны, и по большей части важен не их размер, а то, чем кур кормили и как содержали», – говорит Соломатина.