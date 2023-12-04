В чем на самом деле разница между чёрной и красной икрой

На Новый год большинство из нас покупает красную или чёрную икру. Но есть ли между ними действительно какая-то разница? Ведь цена чёрной - значительно выше.

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Одна 95-граммовая банка красной икры сейчас стоит в среднем 450-550 рублей, а 100 г чёрной - примерно 6500-7000 рублей. Различия между этими продуктами есть и во вкусе. У чёрной он слегка солёный с горчинкой, у красной - не очень солёный, но при этом более мягкая текстура.

Чёрную икру получают у таких осетровых рыб, как осетр, шип, белуга, севрюга. Красная икра водится у лососевых рыб: это горбуша, форель, кета, чавыча, лосось.

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Осетровые рыбы отличаются высокой чувствительностью к качеству окружающей среды и воды. По этой причине численность таких рыб быстро сокращается, а их икра стоит дорого.

В целом как чёрная, так и красная икра полезны для здоровья. Однако чёрная считается немного полезнее, так как в ней больше антиоксидантов. Эти вещества борются со старением кожи человека и его организма в целом.