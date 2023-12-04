Белый чай оказался самым полезным
Белый чай оказался самым полезным для человека. Для его производства используются только молодые почки, которые собираются вручную. Это позволяет сохранить большое количество полезных веществ, так как почти не производится их обработка.
Белый чай имеет ряд преимуществ для организма, включая укрепление иммунитета, антисептические и антиоксидантные свойства, очищение организма и потенциальное противодействие раку. Этот чай также содержит эфирные масла и несколько витаминов (С, В1 и Р).
Важно правильно заваривать чай, чтобы сохранить все его полезные свойства. Температура воды не должна превышать 75–80 °C для белого чая, в то время как для чёрного чая или пуэра ее можно увеличить до 90 °C, сообщил «Царьград».