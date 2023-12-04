Белый чай оказался самым полезным для человека. Для его производства используются только молодые почки, которые собираются вручную. Это позволяет сохранить большое количество полезных веществ, так как почти не производится их обработка.

© Poslednie-novosti.com

Белый чай имеет ряд преимуществ для организма, включая укрепление иммунитета, антисептические и антиоксидантные свойства, очищение организма и потенциальное противодействие раку. Этот чай также содержит эфирные масла и несколько витаминов (С, В1 и Р).