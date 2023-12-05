Эндокринолог рассказала, как правильно есть мандарины

Самые новогодние фрукты - это мандарины. Их любят все, и в ожидании праздника некоторые даже не думают ограничивать себя и едят их килограммами.

Эндокринолог рассказала, как правильно есть мандарины
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Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, чем полезны мандарины и в каких случаях с ними нужно быть осторожнее.

"Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7% - из сахара, остальное - кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)", - сообщила доктор Павлова в своем Telegram-канале.

Чем полезны мандарины

  • Большое содержание витаминов А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй - за иммунитет.
  • Много растворимой и нерастворимой клетчатки (пектин), которая нужна для нормальной работы кишечника.
  • Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена - он нужен для здоровья костей, сухожилий, волос и ногтей.
  • Кроме того, благодаря высокой концентрации аскорбиновой кислоты мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.
  • Мощный антиоксидант гесперидин. Это вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков.
  • Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.
  • Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение.
  • Синефрин, по мнению ряда ученых, сдерживает выработку "плохого" холестерина.

Почему с мандаринами стоит быть осторожнее

  • Цитрусовые - сильный аллерген.
  • Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит.
  • Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.
  • Иногда мандарины провоцируют вздутие.
  • Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара.
  • А еще они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.

Можно также добавить, что мандарины, которые мы любим с детства, богаты эфирными маслами - их запах сразу поднимает настроение. Кстати, эфирное масло мандарина считается одним из лучших натуральных средств от бессонницы.

Ключевой вопрос: сколько мандаринов можно съедать в день

Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, но не за раз, а в течение дня, - рекомендует доктор Павлова.

Конкретно

Питательные вещества (на 100 г):

  • энергетическая ценность - 53 ккал;
  • углеводы - 13 г;
  • белки - 0,8 г;
  • жиры - 0,3 г;
  • вода - 85 г.

Содержание витаминов (% от суточной нормы):

  • витамин А - 14%;
  • витамин C - 44%;
  • витамины группы В (B1, В3, В6, В9) - 2-4%;
  • кальций - 4%;
  • магний - 3%;
  • калий - 5%.