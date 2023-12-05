Эндокринолог рассказала, как правильно есть мандарины

Самые новогодние фрукты - это мандарины. Их любят все, и в ожидании праздника некоторые даже не думают ограничивать себя и едят их килограммами.

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Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, чем полезны мандарины и в каких случаях с ними нужно быть осторожнее.

"Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7% - из сахара, остальное - кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)", - сообщила доктор Павлова в своем Telegram-канале.

Чем полезны мандарины Большое содержание витаминов А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй - за иммунитет.

Много растворимой и нерастворимой клетчатки (пектин), которая нужна для нормальной работы кишечника.

Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена - он нужен для здоровья костей, сухожилий, волос и ногтей.

Кроме того, благодаря высокой концентрации аскорбиновой кислоты мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.

Мощный антиоксидант гесперидин. Это вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков.

Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.

Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение.

Синефрин, по мнению ряда ученых, сдерживает выработку "плохого" холестерина.

Почему с мандаринами стоит быть осторожнее Цитрусовые - сильный аллерген.

Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит.

Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.

Иногда мандарины провоцируют вздутие.

Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара.

А еще они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.

Можно также добавить, что мандарины, которые мы любим с детства, богаты эфирными маслами - их запах сразу поднимает настроение. Кстати, эфирное масло мандарина считается одним из лучших натуральных средств от бессонницы.

Ключевой вопрос: сколько мандаринов можно съедать в день

Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, но не за раз, а в течение дня, - рекомендует доктор Павлова.

Конкретно

Питательные вещества (на 100 г):

энергетическая ценность - 53 ккал;

углеводы - 13 г;

белки - 0,8 г;

жиры - 0,3 г;

вода - 85 г.

Содержание витаминов (% от суточной нормы):