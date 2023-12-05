Эндокринолог рассказала, как правильно есть мандарины
Самые новогодние фрукты - это мандарины. Их любят все, и в ожидании праздника некоторые даже не думают ограничивать себя и едят их килограммами.
Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, чем полезны мандарины и в каких случаях с ними нужно быть осторожнее.
"Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7% - из сахара, остальное - кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)", - сообщила доктор Павлова в своем Telegram-канале.
Чем полезны мандарины
- Большое содержание витаминов А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй - за иммунитет.
- Много растворимой и нерастворимой клетчатки (пектин), которая нужна для нормальной работы кишечника.
- Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена - он нужен для здоровья костей, сухожилий, волос и ногтей.
- Кроме того, благодаря высокой концентрации аскорбиновой кислоты мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.
- Мощный антиоксидант гесперидин. Это вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков.
- Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.
- Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение.
- Синефрин, по мнению ряда ученых, сдерживает выработку "плохого" холестерина.
Почему с мандаринами стоит быть осторожнее
- Цитрусовые - сильный аллерген.
- Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит.
- Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.
- Иногда мандарины провоцируют вздутие.
- Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара.
- А еще они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.
Можно также добавить, что мандарины, которые мы любим с детства, богаты эфирными маслами - их запах сразу поднимает настроение. Кстати, эфирное масло мандарина считается одним из лучших натуральных средств от бессонницы.
Ключевой вопрос: сколько мандаринов можно съедать в день
Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, но не за раз, а в течение дня, - рекомендует доктор Павлова.
Конкретно
Питательные вещества (на 100 г):
- энергетическая ценность - 53 ккал;
- углеводы - 13 г;
- белки - 0,8 г;
- жиры - 0,3 г;
- вода - 85 г.
Содержание витаминов (% от суточной нормы):
- витамин А - 14%;
- витамин C - 44%;
- витамины группы В (B1, В3, В6, В9) - 2-4%;
- кальций - 4%;
- магний - 3%;
- калий - 5%.