Как быстро сварить свеклу в микроволновке

Вареная свекла входит в состав многих салатов и других блюд. Кроме того, свекла является полезным продуктом. Она богата железом, йодом, цинком и магнием, а еще в ней много витаминов группы B. Неудивительно, что свекла пользуется особой популярностью у потребителей – она не только вкусная, но также помогает соблюдать принципы здорового питания.

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При этом сложно найти человека, который любил бы готовить свеклу. Как правило, этот овощ оставляет следы и на руках, и на фартуке, и даже на кастрюле, в которой мы варим свеклу. Отмыть загрязнение бывает довольно сложно. Неудивительно, что многие ищут альтернативные способы и варят свеклу в микроволновке.

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Подробнее о том, как сварить свеклу в микроволновке, читайте в материале "Рамблера".

Как сварить свеклу в воде в микроволновке

1. Промойте корнеплод, удалите хвостик и твердое основание.

2. Опустите свеклу в миску с водой, накройте куполом для еды или крышкой из жаропрочного стекла и отправьте в микроволновку на 10 минут. Мощность СВЧ-печи должна быть максимальной.

3. Проверить готовность можно, проткнув свеклу вилкой. Если зубцы с трудом протыкают мякоть, поставьте свеклу в СВЧ-печь еще на несколько минут.

Как сварить свеклу в микроволновке в пакете целиком

1. Прежде всего важно выбрать небольшие по размеру корнеплоды. Крупная свекла будет готовиться гораздо дольше, поэтому выбирайте мелкие овощи.

2. Тщательно вымойте свеклу под проточной водой. Затем подготовьте рукав для запекания и специальные хомутики, если они входят в комплект.

3. Далее при помощи ножа проткните свеклу в нескольких местах – за счет этого она приготовится быстрее.

4. После упакуйте свеклу в рукав и затяните концы с обеих сторон хомутиками. Если их в комплекте не было, просто плотно завяжите узлы. В верхней части пакета сделайте несколько сквозных отверстий.

5. Положите свеклу в целлофановом пакете на стеклянный поднос микроволновки и готовьте ее около двух минут на мощности 800 Вт.

6. Далее сделайте перерыв на минуту, чтобы печь остыла. Затем включите ее снова на две минуты, а после еще раз сделайте перерыв на минуту.

Как запечь свеклу в микроволновке в маринаде

1. Помойте корнеплод, очистите его и нарежьте мелкими кубиками.

2. Приготовьте маринад. Для него вам потребуются яблочный уксус, оливковое масло, лимонный сок и соевый соус.

3. Положите кусочки свеклы в маринад на полчаса. Затем переложите свеклу в подходящую емкость, накройте куполом для еды или крышкой из жаропрочного стекла и отправьте в СВЧ-печь на 10 минут при максимальной мощности.