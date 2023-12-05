Как приготовить оливье по-таджикски: рецепт от шефа

Таджикистанцы готовятся к Новому году. Хозяйки экспериментируют с рецептами, а в ресторанах обновили праздничное меню. Особое место в нем всегда занимает оливье. Оригинальный состав праздничного салата узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова.

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Перед Новым годом хозяйки всегда ищут, чем удивить своих гостей. Умеда Афарди – не исключение. Ее версия оливье на четверых обойдется почти в 30 сомони (250 российских рублей). Это не только бюджетный рецепт, но и диетический.

«Кладем в салат оливье свежее яблоко. Оно обязательно должно быть зеленое и кисло-сладкое на вкус, потому что оно придает свежесть и необычный аромат», – рассказала жительница Душанбе Умеда Афарди.

Вместо колбасы – курица. Зеленый горошек заменили кукурузой, потому что она лучше сочетается с яблоком. Маринованные огурцы в этот легкий рецепт не входят, только свежие. Для заправки – майонез со сметаной.

«Я сама занимаюсь йогой и рекомендую именно этот вариант салата оливье для тех, кто старается вести здоровый образ жизни и следит за своим питанием», – добавила женщина.

Рестораны тоже готовятся к праздникам. В одном из них – свой рецепт оливье с добавлением грибов. Посетителям такой вариант нравится.

«Это один из самых популярных салатов в нашем меню. Внешне он похож на настоящую таджикскую тюбетейку, специально придали национальный колорит, поэтому его любят заказывать туристы», – отметил повар Нозанин Исматова.