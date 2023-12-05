Как правильно выбирать сыр

При выборе сыра следует внимательно проследить, чтобы на нем отсутствовали трещины, темные пятна и плесень, рассказал в беседе с Пятым каналом доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев . По его словам, эти недостатки являются признаком того, что сыр уже не «молод».

Кроме того, он указал на разницу между сыром и сырным продуктом. Так, настоящий сыр на 100% сделан из молока. Если содержание молока в продукте чуть больше половины, то это уже не сыр. По словам специалиста, некоторые производители повышают жирность за счет добавления пальмового масла, содержание которого порой достигает 40% и выше. При этом в пальмовом масле присутствуют глицидиловые эфиры в высокой концентрации, которые являются канцерогенами.