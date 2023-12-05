Как правильно выбирать сыр

При выборе сыра следует внимательно проследить, чтобы на нем отсутствовали трещины, темные пятна и плесень, рассказал в беседе с Пятым каналом доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев. По его словам, эти недостатки являются признаком того, что сыр уже не «молод».

Как правильно выбирать сыр
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Хороший качественный сыр не должен содержать трещин, не должен содержать потемневших пятен, не должен содержать плесени. То есть сыр должен быть однородной структуры, — объяснил эксперт.

Кроме того, он указал на разницу между сыром и сырным продуктом. Так, настоящий сыр на 100% сделан из молока. Если содержание молока в продукте чуть больше половины, то это уже не сыр. По словам специалиста, некоторые производители повышают жирность за счет добавления пальмового масла, содержание которого порой достигает 40% и выше. При этом в пальмовом масле присутствуют глицидиловые эфиры в высокой концентрации, которые являются канцерогенами.

Еделев подчеркнул, что крупные производители сыра предпочитают дорожить своей репутацией, и поэтому используют натуральные ингредиенты. Поэтому при выборе продукта лучше покупать товары известных марок, а также обязательно читать состав на этикетке.