Как правильно хранить яблоки зимой
Создание определенных температурных условий и влажности воздуха поможет сохранить яблоки и их пользу в зимний период. Об этом рассказала специалист Россельхозцентра по Ростовской области Данита Айриян.
При выборе фруктов необходимо отдавать предпочтение тем сортам, которые подходят для длительного хранения.
«Они должны быть устойчивыми к переживанию, иметь плотную кожицу и хорошую сохранность. Некоторые из таких сортов для яблок включают Антоновка, Белый налив, Ранет, а для груш – Горьковская, Чижовская, Конференция», - цитирует специалиста пресс-служба управления.
Перед хранением необходимо осмотреть каждый плод и убрать все поврежденные экземпляры. Рекомендуется удалить стебли, так как они могут стать причиной возникновения гнили на фруктах. Для хранения яблок необходимо выбрать прохладное место с температурой 0-2°C и влажностью порядка 90-95%.
«Высокая влажность поможет предотвратить обезвоживание плодов, а низкая температура замедлит их созревание и сохранит их свежесть. Яблоки и груши лучше всего хранить в ящиках или корзинах с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Избегайте плотной упаковки или использования пластиковых пакетов, поскольку они могут способствовать скоплению влаги и гниению», - рассказала эксперт.
Раз в неделю фрукты стоит проверять на свежесть и убирать плоды, которые начинают портиться.