Как правильно хранить яблоки зимой

«Высокая влажность поможет предотвратить обезвоживание плодов, а низкая температура замедлит их созревание и сохранит их свежесть. Яблоки и груши лучше всего хранить в ящиках или корзинах с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Избегайте плотной упаковки или использования пластиковых пакетов, поскольку они могут способствовать скоплению влаги и гниению», - рассказала эксперт.