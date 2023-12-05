Врач рассказала, сколько яблок можно съедать в день

Яблоки очень полезны для здоровья, они богаты витаминами и минералами. Однако переедание может привести к негативным последствиям. Об этом рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова.

Эксперт отметила, что яблоки помогают держать вес под контролем и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом не стоит есть слишком много таких фруктов.

— Диетологи рекомендуют употреблять яблоки умеренно — не более двух–трех штук в день, чтобы избежать негативных последствий. Людям с сахарным диабетом также рекомендуется ограничивать потребление яблок из-за содержания фруктозы, — уточнила врач в комментарии NewsNN.

По словам специалиста, чрезмерное употребление яблок может привести к нарушению обмена веществ. Также могут возникнуть дисбактериоз и другие проблемы с пищеварением.