Названы полезные и вредные свойства куркумы

Куркума – это растение, чей корень используют в приготовлении пищи, а также в качестве красителя и лекарства, сообщает “РИА Новости”.

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Куркума принадлежит к многолетнему роду травянистых растений, которые входят в семейство имбирных. Стебель и корень куркумы содержат краситель желтого света, который называется куркумин. Куркума – одна из старинных специй в мире, которую использовали в Индии еще в 600-х годов до нашей эры.

Куркума полезна для здоровья. Она помогает снизить воспаление, а также облегчить боль, например, при артрите. К тому же, куркума помогает восстановить обмен веществ и вывести токсины из организма. Куркума укрепляет иммунитет и повышает работоспособность.

Регулярное употребление куркумы помогает снизить риск столкнуться с болезнями печени, а также благотворно сказывается на уже существующим заболеваниях, например, на гепатите. Куркума также замедляет развитие пародонтита, предменструального синдрома, сахарного диабета, диареи, расстройства желудка и псориаза.

Однако с куркумой следует обращаться с осторожностью, она может вызвать аллергию. Опасна приправа будет и для тех, кто принимает препараты, разжижающие кровь. От куркумы стоит отказаться и тем, кто принимает лекарства против диабета.