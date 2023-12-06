Как сделать «селедку под шубой» более полезной

Свежая сельдь считается полезной рыбой, так как содержит кальций, фосфор, йод, натрий, калий, витамины группы В, D, Е, а также аминокислоту метионин. Однако популярный на новогоднем столе россиян салат «селедка под шубой», напротив, может навредить здоровью, рассказала Общественной Службе Новостей и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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По словам эксперта, в этом новогоднем салате, как и в большинстве других, содержится чрезмерное количество жиров и углеводов, что вредно для людей с избыточным весом, а также для тех, у кого есть заболевания ЖКТ. Кроме того, для приготовления «селедки под шубой» используются овощи с высоким содержанием крахмала. Из-за этого салат можно отнести к продуктам, обладающим высоким гликемическим индексом, что, в свою очередь, может серьезно повлиять на состояние людей, страдающих сахарным диабетом.

«Салат «селедка под шубой» – бомба замедленного действия для нашего здоровья, даже при наличии полезной рыбки и овощей», – отметила специалист.

В числе других неприятных последствий злоупотребления «сельдью под шубой» Лялина назвала повышение артериального давления и уровня холестерина, отеки и проблемы с почками.

Чтобы сделать салат полезнее и максимально снизить вред, который он может причинить организму, эксперт посоветовала заменить часть традиционных ингредиентов на более здоровые аналоги. Так, вместо соленой сельди можно взять водоросли нори и соленый копченый сыр. Вместо майонеза использовать смешанную с горчицей и другими специями сметану, картофель заменить на вареные куриные яйца или авокадо. Овощи для салата лучше всего предварительно запечь в духовке.