Как накрыть стол на Новый Год-2024 и каких блюд на нем быть не должно

Перед новогодними праздниками нужно продумать меню и узнать о предпочтениях символа года. Перед наступлением новогодних праздников необходимо подумать о меню и узнать о предпочтениях символа года.

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В 2024 году Зеленый Дракон будет главным персонажем. Это существо с особым характером, которое предпочитает роскошь.

Для украшения стола в год Дракона подойдут зеленый, красный, золотой и фиолетовый цвета. Можно использовать серебристые приборы на фиолетовой скатерти, а золотые на зеленой.

На Новый год можно приготовить красное мясо, рыбу, бутерброды с икрой, салаты с морепродуктами, блюда с рисом, десерты с ягодами, роллы и тарталетки.

Во время Года Дракона лучше избегать блюд с курицей, так как эта птица считается символом неудачи. Появление курицы на столе может привести к финансовым проблемам. Вместо этого, лучше использовать свинину.

Грибы в новогоднюю ночь ассоциируются с суетой и хаосом, а лук для Дракона может быть символом горечи и обиды. Хотя без грибов и лука многие блюда теряют свои вкусовые качества, их следует использовать в минимальных количествах, избегая акцентирования на них.