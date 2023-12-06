Завтрак часто считается самым важным приемом пищи за день. Выбор низкокалорийных и высокобелковых блюд является стратегическим шагом на пути к здоровью и стройности.

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Первый прием пищи обеспечит прилив сил и поможет контролировать вес.

Диетологи назвали лучшие завтраки для стройной фигуры.

Омлет с тофу

Омлет с тофу — питательный и вкусный вариант для тех, кто ищет низкокалорийный завтрак с высоким содержанием белка. Тофу, получаемый из соевых бобов, служит универсальной альтернативой традиционному омлету. В нем мало калорий, но при этом он богат белком. Это хороший выбор для тех, кто хочет увеличить потребление белка без ущерба для фигуры.

Омлеты из тофу можно легко дополнить различными овощами и специями, что придаст блюду вкус и питательную ценность. Диетолог Каролина Шнайдер посоветовала сочетать тофу с цельнозерновой тортильей. Таким образом на завтрак можно получить полезную замену буррито.

Клубнично-банановый коктейль

Клубнично-банановый смузи — освежающий и питательный вариант завтрака с высоким содержанием белка и малым количеством калорий. В коктейле сочетаются сладость клубники и сливочная текстура банана, поэтому в добавлении сахара необходимости нет. В смузи можно положить греческий йогурт или растительный протеиновый порошок. Сытная смесь содержит витамины, минералы и антиоксиданты, при этом имеет достаточное количество белка для сытости и наращивания мышечной массы, сообщает американское издание She Finds.