Диетолог назвала рецепт полезного салата оливье
Чтобы сделать традиционный новогодний салат оливье полезнее, необходимо всего лишь заменить несколько ингредиентов, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала добавить вместо колбасы либо говядину, либо курицу, либо индюшачью грудку. Также диетолог рекомендовала меньше использовать яичный желток.
Майонез [стоит] заменить нежирной сметаной либо натуральным йогуртом. Если очень хочется майонез, то разбавить 50 на 50. Можно поменьше положить картошки, а вместо нее добавить сельдерей или яблоко. Многие так делают, и от этого салат даже улучшается. Либо картофель вообще заменить топинамбуром, — сказала Соломатина.
Кроме того, диетолог посоветовала добавить в оливье побольше свежего огурца. Также Соломатина рекомендовала включить в салат горошек без добавления сахара.