Диетолог назвала рецепт полезного салата оливье

Чтобы сделать традиционный новогодний салат оливье полезнее, необходимо всего лишь заменить несколько ингредиентов, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина . Она посоветовала добавить вместо колбасы либо говядину, либо курицу, либо индюшачью грудку. Также диетолог рекомендовала меньше использовать яичный желток.

Майонез [стоит] заменить нежирной сметаной либо натуральным йогуртом. Если очень хочется майонез, то разбавить 50 на 50. Можно поменьше положить картошки, а вместо нее добавить сельдерей или яблоко. Многие так делают, и от этого салат даже улучшается. Либо картофель вообще заменить топинамбуром, — сказала Соломатина.