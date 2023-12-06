8 самых полезных орехов

Орехи - один из лучших вариантов перекуса. Они универсальны и при этом хорошо насыщают. И вот какие из них вам лучше всего выбрать.

© Ferra.ru

Фисташки. Эти орехи в отличие от всех остальных содержат полноценный белок. Другими словами, организм из них получает все незаменимые аминокислоты. Ещё одно преимущество фисташек - их антиоксидантные свойства.

Видео дня

Грецкие орехи. Из них вы получите клетчатку, жиры, растительный белок. Также это единственные древесные орехи, которые содержат жирные кислоты омега-3.

Орехи макадамия. Они снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование также показало, что потребление орехов макадамия может помочь снизить уровень «плохого» холестерина у мужчин с высоким уровнем этого вещества.

Миндаль. Этот орех отлично подходит для перекуса, поскольку содержит полезные жиры, белки и клетчатку. Всё это поможет вам насытиться. Ещё в миндале больше, чем в остальных орехах, витамина Е. Благодаря употреблению этого ореха вы уменьшите воспаление, улучшите иммунную функцию, снизите вероятность развития ишемической болезни сердца, улучшите состояние глаз, мозга.

iStock

Бразильский орех. Такие орехи содержат достаточное количество белка и жира, и это делает их сытной закуской. Также известны они высоким содержанием селена. Организму селен нужен для метаболизма гормонов щитовидной железы, защиты от окислительного повреждения, синтеза ДНК.

Кешью. Они содержат много полезных жиров, витаминов, белка, магния. Кроме того, эти орехи полезны для людей с диабетом 2 типа.

Пекан. Этот орех связан с улучшением здоровья сердца и уровня инсулина. Одно исследование 2020 года показало, что участники с ишемической болезнью сердца заметили улучшение уровня холестерина спустя три месяца ежедневного употребления орехов пекан.

Фундук. В нём много антиоксидантных растительных соединений, которые связаны с более низким уровнем воспаления и окислительного стресса. Также из фундука вы получите значительную часть дневной нормы витамина Е, марганца и магния.