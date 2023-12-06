Как засолить икру быстро и вкусно в домашних условиях
Икра – неотъемлемая закуска новогоднего стола, идеальными напарниками для которой являются сливочное мало и кусочек душистого хлеба. Если покупать готовое кушанье на этот раз не хочется, то самое время опробовать рецепты его приготовления в домашних условиях.
Готовка, конечно, требует дополнительного времени и сил, зато можно самому решить, каким будет деликатес, ведь вовсе не обязательно ограничиваться одним привычным видом икры. Она может быть из щуки, форели и горбуши – гости точно оценят такой подход к привычной закуске.
"Рамблер" в подробностях расскажет, как быстро и вкусно приготовить незаменимую закуску дома.
Как засолить икру щуки
Ингредиенты:
- 500 гр щучьей икры;
- 2-3 столовой ложки соли;
- 1 стакан кипяченой воды.
Приготовление:
- В первую очередь нужно как следует промыть щуку, но сделать это аккуратно, чтобы не повредить мешочки с икрой. Для этого можно залить их на несколько минут горячей водой: тогда пленка скрутится, и ее можно будет быстро и легко снять. Помимо этого, кипяченная вода продезинфицирует икринки, что тоже немаловажно.
- Далее потребуется промыть добытую икру холодной водой. Сделать это лучше несколько раз, при помощи дуршлага и марли.
- Теперь нужно засолить икру: хорошо перемешать ее с солью или другими специями.
- После этого дело за малым – погрузить икринки в предварительно простерилизованную стеклянную банку, закрыть ее и убрать в холодильник на несколько дней (5-7).
Как солить икру форели
Ингредиенты:
- 500 гр икры форели;
- 2-3 столовые ложки соли;
- 1 стакан холодной воды.
Приготовление:
- Сначала нужно проделать все то же самое, что описано в первом шаге прошлого рецепта, а после этого заняться рассолом.
- Далее потребуется взять глубокую миску, влить в нее воду и добавить соль (а также другие специи при желании) и дождаться, пока она полностью растворится.
- Когда это произойдет, нужно поместить в миску икру на 5-15 минут, в зависимости от густоты рассола.
- После потребуется процедить почти готовую закуску через сито или марлю и поместить в холодильник на полчаса. Готово!
Как посолить икру горбуши в домашних условиях
Ингредиенты:
- 500 гр икры горбуши;
- 2-3 столовые ложки соли;
- 1 стакан кипяченой воды.
Приготовление:
Для засолки икры горбуши можно использовать как первый, так и второй рецепт – особых рекомендаций на этот счет нет. А вот что касается потребления закуски, то рекомендуется употребить ее в течение 2-3 дней, так как после этого она начнет портиться.
Кстати. Некоторые повара и хозяйки советуют добавлять в банку с икрой, вне зависимости от того, какой рыбе она принадлежала, небольшое количество растительного масла. Делается это по двум причинам: чтобы икринки выглядели более аппетитно, а сам деликатес можно было хранить дольше. В то же время, по мнению некоторых, подобное действие портит вкус кушанья, и от него лучше отказаться.