Как засолить икру быстро и вкусно в домашних условиях

Икра – неотъемлемая закуска новогоднего стола, идеальными напарниками для которой являются сливочное мало и кусочек душистого хлеба. Если покупать готовое кушанье на этот раз не хочется, то самое время опробовать рецепты его приготовления в домашних условиях.

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Готовка, конечно, требует дополнительного времени и сил, зато можно самому решить, каким будет деликатес, ведь вовсе не обязательно ограничиваться одним привычным видом икры. Она может быть из щуки, форели и горбуши – гости точно оценят такой подход к привычной закуске.

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"Рамблер" в подробностях расскажет, как быстро и вкусно приготовить незаменимую закуску дома.

Как засолить икру щуки

Ингредиенты:

500 гр щучьей икры;

2-3 столовой ложки соли;

1 стакан кипяченой воды.

Приготовление:

В первую очередь нужно как следует промыть щуку, но сделать это аккуратно, чтобы не повредить мешочки с икрой. Для этого можно залить их на несколько минут горячей водой: тогда пленка скрутится, и ее можно будет быстро и легко снять. Помимо этого, кипяченная вода продезинфицирует икринки, что тоже немаловажно. Далее потребуется промыть добытую икру холодной водой. Сделать это лучше несколько раз, при помощи дуршлага и марли. Теперь нужно засолить икру: хорошо перемешать ее с солью или другими специями. После этого дело за малым – погрузить икринки в предварительно простерилизованную стеклянную банку, закрыть ее и убрать в холодильник на несколько дней (5-7).

Как солить икру форели

Ингредиенты:

500 гр икры форели;

2-3 столовые ложки соли;

1 стакан холодной воды.

Приготовление:

Сначала нужно проделать все то же самое, что описано в первом шаге прошлого рецепта, а после этого заняться рассолом. Далее потребуется взять глубокую миску, влить в нее воду и добавить соль (а также другие специи при желании) и дождаться, пока она полностью растворится. Когда это произойдет, нужно поместить в миску икру на 5-15 минут, в зависимости от густоты рассола. После потребуется процедить почти готовую закуску через сито или марлю и поместить в холодильник на полчаса. Готово!

Как посолить икру горбуши в домашних условиях

Ингредиенты:

500 гр икры горбуши;

2-3 столовые ложки соли;

1 стакан кипяченой воды.

Приготовление:

Для засолки икры горбуши можно использовать как первый, так и второй рецепт – особых рекомендаций на этот счет нет. А вот что касается потребления закуски, то рекомендуется употребить ее в течение 2-3 дней, так как после этого она начнет портиться.