Перечислены 5 самых вредных супов

У супов есть сразу несколько плюсов — они хорошо усваиваются, поддерживают водно-солевой баланс и нормализуют микрофлору кишечника. Это сбалансированное блюдо с низкой калорийностью, которое быстро насыщает.

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Правда, есть среди супов такие, что только нагрузят желудок с кишечником и заметно подпортят самочувствие. Диетологи и гастроэнтерологи назвали пять первых блюд, на которые лучше не налегать. Экспертов цитирует «Фонтанка».

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1. Грибной

Такие супы обычно пустоваты — вода, грибы, соль, лук. Иногда они готовятся на курином бульоне. Со стороны это выглядит довольно безобидно, но важно не забывать, что грибной бульон стимулирует работу кишечника.

«Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки. Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственный плюс у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего 15–20 ккал) и большое содержание клетчатки, полезной для работы кишечника», — рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Куриный бульон лишь добавит вашему супу лишние экстрактивные вещества.

2. Кислые щи

Квашеную капусту не каждый человек переносит хорошо. Тем, у кого проявляются метеоризм, вздутие, болевые ощущения и другие симптомы по части ЖКТ, от щей из квашеной капусты лучше отказаться. К противопоказаниям также относятся гастрит или язва.

Людям, у которых проблем с этим нет, квашеная капуста будет даже полезна. Это ферментированный продукт с большим содержанием клетчатки, витаминами группы В, С, фолиевой кислоты и микроэлементов.

3. Борщ

В борще может быть до 20 ингредиентов, среди них мясо, свекла, морковь, томаты, лук, чеснок, картошка. К ним могут добавляться фасоль, капуста, грибы, потроха Если вспомнить о классике, то к тарелке супа должно подаваться перетертое сало с чесноком и перцем.

«Наваристые бульоны, особенно если вы решили приготовить их на мозговой косточке, содержат в себе вредные и нежелательные для организма вещества, в том числе жир. Такой бульон не просто сложно переварить — он может быть опасен для здоровья людей с заболеваниями пищеварительной системы», — рассказала врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич

Ещё один нежелательный ингредиент — картошка, в которой содержится много крахмала. Если есть её каждый день, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса.

4. Гороховый

Польза и вред супа будет зависеть от того, что вы в него положите. Классический гороховый с одним видом мяса (а то и вовсе на курице) будет куда лучше того, в который добавили копчености — с ними в еду попадает дополнительный холестерин. Классический гороховый считается источником минеральных веществ, витаминов и растительного белка, необходимого для мышечной ткани.

Неперевариваемые пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. Есть, однако, ограничения и противопоказания. В первую очередь, речь об индивидуальной непереносимости и аллергии на горох. Гороховый суп противопоказан людям с запорами и геморроем. Из-за ферментов, тормозящих процесс расщепления растительных белков, блюдо может вызвать неприятные ощущения в кишечнике.

5. Солянка

Самый вредный из всех перечисленных супов.

«Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса. Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», — рассказала диетолог Ирина Торопыгина.