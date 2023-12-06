Россияне рассказали, без чего не представляют новогодний стол
Самым популярным новогодним блюдом, без которого россияне не могут представить праздничный стол, стал салат оливье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный интерьерной компанией Mr.Doors.
Участниками анонимного опроса «Как вы считаете, какое блюдо самое новогоднее?» стали более 400 человек из разных уголков России.
Из них более половины — 55 процентов — проголосовали за оливье как главное праздничное блюдо. На втором месте по популярности оказался салат селедка под шубой, а на третьем — тарталетки с икрой. За них проголосовали 19 и 14 процентов опрошенных соответственно.
Еще шесть процентов респондентов не представляют себе новогодний стол без холодца, три процента — без бутербродов со шпротами, а один процент — без салата «Мимоза».
Кроме того, в комментариях к опросу все желающие могли оставить свои варианты ответов. Одна из респонденток написала, что не представляет новогодний стол без мандаринов. Другая же отметила, что не так уж и важно, что именно будет на праздничном ужине, главное — какая компания соберется вместе.