Россиянам рассказали, какую красную икру опасно есть
Красная икра – не только вкусный деликатес, но и богатый витаминами и микроэлементами продукт.
Однако в некоторых случаях она может стать причиной проблем со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы – НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова объяснила, кому противопоказана икра и как выбрать безопасную.
«Красная икра в большом количестве противопоказана людям с артериальной гипертонией, а также почечной недостаточностью, поскольку содержит много соли в своем составе», – передает Life.ru слова врача.
Кроме того, Татьяна Терехова отметила, что морепродукты накапливают в себе тяжелые металлы и токсины. Поэтому большое количество съеденной икры может плохо сказаться на самочувствии.
Кроме того, продукт важно выбирать правильно. Если у консервов истекший срок годности, это может нанести удар по печени, почкам, нервной системе и зрению.