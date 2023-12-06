Россиянам рассказали, какую красную икру опасно есть

Красная икра – не только вкусный деликатес, но и богатый витаминами и микроэлементами продукт.

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Однако в некоторых случаях она может стать причиной проблем со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы – НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова объяснила, кому противопоказана икра и как выбрать безопасную.

«Красная икра в большом количестве противопоказана людям с артериальной гипертонией, а также почечной недостаточностью, поскольку содержит много соли в своем составе», – передает Life.ru слова врача.

Кроме того, Татьяна Терехова отметила, что морепродукты накапливают в себе тяжелые металлы и токсины. Поэтому большое количество съеденной икры может плохо сказаться на самочувствии.