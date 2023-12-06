Миссия выполнима: полезные лайфхаки, как не переесть за новогодним столом

Многие люди заблаговременно начинают готовиться к пиршеству на Новый год. Пока одни находятся на этапе поиска компании, другие уже вовсю разработали меню и успели закупиться некоторыми продуктами. А наш народ, как правило, любит с размахом встречать этот праздник, а после сожалеть из-за съеденных вредностей. Поэтому в преддверии новогоднего вечера редакция "Клео.ру" подготовила для читателей полезные лайфхаки, как не переесть за новогодним столом.

© Клео.Ру

Лайфхак №1. Не голодайте перед праздником

Да, это является самой что ни на есть ошибкой. Зачастую, представительницы прекрасного пола устраивают себе голодовки, чтобы влезть в новогодний наряд. А, как известно, любые ограничения и запреты способны лишь усугубить переедание во время праздника. Ко всему прочему, у организма возникнет стресс. После отказа от полноценного питания вы рискуете съесть куда больше, чем могли бы. Рекомендуем вам не пренебрегать этим советом, и тогда Новый год вы встретите без переедания.

Лайфхак №2. Не готовьте слишком много

Если вы постоянно выкидываете новогодние салаты и прочие угощения, то стоит задуматься о том, в каком количестве вы готовите. У многих после праздника возникает чувство жалости к уже не свежей еде. А употреблять ее в пищу, между прочим, не очень то и полезно. Советуем вам ограничиться несколькими салатами и закусками, а горячее подать на следующий день. Это не только избавит вас от переедания, но и существенно сэкономит бюджет.

Лайфхак №3 . Калорийность блюд