Рецепты стильных закусок, которые идеально подойдут для Новогоднего стола
Каждый год, в преддверии любимого всеми праздника, миллионы женщин задаются одним и тем же вопросом: «Чем побаловать близких на Новый год?». О том, какие закуски сделают праздничный стол по-настоящему стильным, рассказывает основатель фуршетной школы, фудблогер Ольга Воронцова.
Креветки с манговой сальсой
Ингредиенты:
Креветки королевские — 10 шт
Манго спелое/консервированное — 150 г
Красный лук — ½ луковицы
Кинза — небольшой пучок
Кисло-сладкий соус (любой) — 3 ст ложки
Процесс приготовления:
Предварительно размороженные и очищенные креветки маринуем в оливковом масле со специями 1 час.
Обжариваем креветки на сливочном масле по 3 минуты с каждой стороны.
Мелко режем манго, добавляем мелко рубленную кинзу, мелко нарезанный красный лук и кисло-сладкий соус.
Подаем в рюмке.
Закусочные профитроли с яичным муссом
Ингредиенты для профитролей:
Молоко — 100 г
Вода — 100 г
Соль — 3 г
Сахар — 3 г
Сливочное масло 82,5% — 90 г
Мука пшеничная — 120 г
Яйцо куриное — 200 г
Процесс приготовления профитролей:
Смешать воду, молоко, соль, сахар и нарезанное кубиками масло.
Муку просеять. Когда вода с молоком закипит, быстро всыпать муку и интенсивно помешивать. Через 2-3 минуты должно получиться гладкое тесто, которое свернется в шар. На дне кастрюли появится легкая корочка.
Снять с огня. Переложить в миску и дать остыть 5 минут.
Постепенно вмешивать яйца в тесто с помощью лопатки. Должно получится очень гладкое тесто (если провести по нему бороздку, она должна сразу закрываться).
Переложить тесто в мешок, аккуратно распределив его, чтобы вышел лишний воздух. Отсадить профитроли нужного размера на пергамент, используя кондитерскую насадку «Закрытая звезда», 9 CS, 9 FT, круглая насадка 365
Выпекать при температуре 200°C 15 минут, затем убавить до 180° С и выпекать до золотистой корочки.
Ингредиенты для начинки:
Плавленый сырок — 90 г (Карат «Дружба» 45%)
Яйцо куриное — 1 шт
Майонез — 15 г
Соль — 2 г
Сушеный чеснок — 2 г
Краситель желтый — 2-3 капли
Процесс приготовления начинки:
Объединить все ингредиенты и взбить в блендере до однородной массы.
Переложить мусс в кондитерский мешок с насадкой и отсадить в профитроли.
Тарталетка с мусс-паштетом из печени с брусничным соусом
Ингредиенты:
Куриная печень — 500 г
Морковь — 2 шт
Лук репчатый — 2 шт
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 40 г
Вода — 150 г
Тарталетки песочные (икорные) — 30 шт
Соль, перец — по вкусу
Приправа «Итальянский микс» — 1 ч.л.
Брусника — 300 г
Сахар — 50 г
Кукурузный крахмал — 10 г
Процесс приготовления:
Печень помыть, убрать прожилки и пленки.
Крахмал разбавить в небольшом количестве воды.
Морковь и лук почистить, морковь порезать тонкими слайсами, лук на четыре части.
Печень, морковь, лук, чеснок, масло сложить в форму для запекания. Посолить, поперчить, добавить приправу, масло и воду.
Поставить в духовку при температуре 180°С на 50 минут.
Для соуса бруснику с водой сложить в сотейник. Довести до кипения. При необходимости добавить немного воды.
Добавить разбавленный крахмал и проварить 3-4 минуты. Остудить.
Готовую печень с овощами измельчить в блендере.
Положить 3-4 столовые ложки бульона, ориентируясь по консистенции готового паштета.
Печеночную массу протереть через сито. Остудить.
Остывший паштет переложить в кондитерский мешок и красиво отсадить в тарталетки. Сверху полить соусом.
При желании можно украсить микрозеленью, съедобными цветами или пищевым золотом.
Сырные трюфели в хрустящей обсыпке
Ингредиенты (на 5-6 порций):
Творожный сыр – 150 г
Твердый сыр – 150 г
Виноград без косточки — 5-6 ягод
Фисташки, петрушка, сушеная клюква — пропорции по желанию
Процесс приготовления:
Творожный сыр соединяем с тертым пармезаном, солим и перчим по вкусу.
В центр массы кладем виноград, формируем шарик и катаем в обсыпке. Рекомендую делать разные: фисташка, фисташка + мелко рубленная петрушка, петрушка + клюква.
Восточный Оливье с говядиной, луком фри и зелёной редькой
Ингредиенты (на 2 большие порции):
Зелёная редька — 2 шт
Говядина отварная — 150-200 г
Морковь — 1 шт
Яйца — 2 шт
Зелень — пучок
Луковица — 1 шт
Мука — 2 ст ложки
Гранат — для украшения
Сметана — 1 ложка
Майонез — 1 ложка
Лук-резанец — по желанию
Процесс приготовления:
Нарезать редьку тонкой соломкой, залить водой, посолить и оставить на 15-20 минут.
Отварную говядину нарезать тонкой соломкой.
Мелко нарезать морковь и яйца.
Нарезать лук произвольно. Обвалять в муке и выложить в сковороду с кипящим маслом, обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце.
Собрать салат. Смешать редьку, предварительно хорошо отжав ее от воды, яйца, морковь, говядину, зелень. Заправляем соусом, солим и перчим по вкусу. Украшаем луком фри, луком-резанцом, гранатом.
Основатель фуршетной школы, фудблогер Ольга Воронцова.