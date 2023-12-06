Рецепты стильных закусок, которые идеально подойдут для Новогоднего стола

Каждый год, в преддверии любимого всеми праздника, миллионы женщин задаются одним и тем же вопросом: «Чем побаловать близких на Новый год?». О том, какие закуски сделают праздничный стол по-настоящему стильным, рассказывает основатель фуршетной школы, фудблогер Ольга Воронцова.

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Креветки с манговой сальсой

Ингредиенты:

Креветки королевские — 10 шт

Манго спелое/консервированное — 150 г

Красный лук — ½ луковицы

Кинза — небольшой пучок

Кисло-сладкий соус (любой) — 3 ст ложки

Процесс приготовления:

Предварительно размороженные и очищенные креветки маринуем в оливковом масле со специями 1 час.

Обжариваем креветки на сливочном масле по 3 минуты с каждой стороны.

Мелко режем манго, добавляем мелко рубленную кинзу, мелко нарезанный красный лук и кисло-сладкий соус.

Подаем в рюмке.

Закусочные профитроли с яичным муссом

Ингредиенты для профитролей:

Молоко — 100 г

Вода — 100 г

Соль — 3 г

Сахар — 3 г

Сливочное масло 82,5% — 90 г

Мука пшеничная — 120 г

Яйцо куриное — 200 г

Процесс приготовления профитролей:

Смешать воду, молоко, соль, сахар и нарезанное кубиками масло.

Муку просеять. Когда вода с молоком закипит, быстро всыпать муку и интенсивно помешивать. Через 2-3 минуты должно получиться гладкое тесто, которое свернется в шар. На дне кастрюли появится легкая корочка.

Снять с огня. Переложить в миску и дать остыть 5 минут.

Постепенно вмешивать яйца в тесто с помощью лопатки. Должно получится очень гладкое тесто (если провести по нему бороздку, она должна сразу закрываться).

Переложить тесто в мешок, аккуратно распределив его, чтобы вышел лишний воздух. Отсадить профитроли нужного размера на пергамент, используя кондитерскую насадку «Закрытая звезда», 9 CS, 9 FT, круглая насадка 365

Выпекать при температуре 200°C 15 минут, затем убавить до 180° С и выпекать до золотистой корочки.

Ингредиенты для начинки:

Плавленый сырок — 90 г (Карат «Дружба» 45%)

Яйцо куриное — 1 шт

Майонез — 15 г

Соль — 2 г

Сушеный чеснок — 2 г

Краситель желтый — 2-3 капли

Процесс приготовления начинки:

Объединить все ингредиенты и взбить в блендере до однородной массы.

Переложить мусс в кондитерский мешок с насадкой и отсадить в профитроли.

Тарталетка с мусс-паштетом из печени с брусничным соусом

Ингредиенты:

Куриная печень — 500 г

Морковь — 2 шт

Лук репчатый — 2 шт

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 40 г

Вода — 150 г

Тарталетки песочные (икорные) — 30 шт

Соль, перец — по вкусу

Приправа «Итальянский микс» — 1 ч.л.

Брусника — 300 г

Сахар — 50 г

Кукурузный крахмал — 10 г

Процесс приготовления:

Печень помыть, убрать прожилки и пленки.

Крахмал разбавить в небольшом количестве воды.

Морковь и лук почистить, морковь порезать тонкими слайсами, лук на четыре части.

Печень, морковь, лук, чеснок, масло сложить в форму для запекания. Посолить, поперчить, добавить приправу, масло и воду.

Поставить в духовку при температуре 180°С на 50 минут.

Для соуса бруснику с водой сложить в сотейник. Довести до кипения. При необходимости добавить немного воды.

Добавить разбавленный крахмал и проварить 3-4 минуты. Остудить.

Готовую печень с овощами измельчить в блендере.

Положить 3-4 столовые ложки бульона, ориентируясь по консистенции готового паштета.

Печеночную массу протереть через сито. Остудить.

Остывший паштет переложить в кондитерский мешок и красиво отсадить в тарталетки. Сверху полить соусом.

При желании можно украсить микрозеленью, съедобными цветами или пищевым золотом.

Сырные трюфели в хрустящей обсыпке

Ингредиенты (на 5-6 порций):

Творожный сыр – 150 г

Твердый сыр – 150 г

Виноград без косточки — 5-6 ягод

Фисташки, петрушка, сушеная клюква — пропорции по желанию

Процесс приготовления:

Творожный сыр соединяем с тертым пармезаном, солим и перчим по вкусу.

В центр массы кладем виноград, формируем шарик и катаем в обсыпке. Рекомендую делать разные: фисташка, фисташка + мелко рубленная петрушка, петрушка + клюква.

Восточный Оливье с говядиной, луком фри и зелёной редькой

Ингредиенты (на 2 большие порции):

Зелёная редька — 2 шт

Говядина отварная — 150-200 г

Морковь — 1 шт

Яйца — 2 шт

Зелень — пучок

Луковица — 1 шт

Мука — 2 ст ложки

Гранат — для украшения

Сметана — 1 ложка

Майонез — 1 ложка

Лук-резанец — по желанию

Процесс приготовления:

Нарезать редьку тонкой соломкой, залить водой, посолить и оставить на 15-20 минут.

Отварную говядину нарезать тонкой соломкой.

Мелко нарезать морковь и яйца.

Нарезать лук произвольно. Обвалять в муке и выложить в сковороду с кипящим маслом, обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце.

Собрать салат. Смешать редьку, предварительно хорошо отжав ее от воды, яйца, морковь, говядину, зелень. Заправляем соусом, солим и перчим по вкусу. Украшаем луком фри, луком-резанцом, гранатом.