Полезный завтрак за три минуты: рецепт на скорую руку

Сытная каша по утрам, конечно, хороша, но стоять у плиты порой просто некогда. Ведь она может "убежать" из кастрюли, а то и вовсе подгореть, если мечешься по дому в спешке. Вместо нее попробуй приготовить на завтрак простое блюдо вместе с "Клео.ру" . Процесс займет всего три минуты, а рецепт максимально простой.

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хлебцы – пшеничные или ржаные;

сыр – плавленый или творожный;

помидоры – свежие и спелые;

огурцы – твердые и сочные;

соль йодированная – по вкусу;

зелень и семена кунжута – по желанию. Ингредиенты:

Рецепт

Щедро намажь хлебцы сыром, а сверху на них положи нарезанные помидоры и огурцы. Затем посоли, укрась зеленью и посыпь кунжутными семечками. Вот и готово!

Что важно, при желании можно взять с собой такой перекус на работу или учебу. Для транспортировки идеально, хорошая альтернатива бутербродам.

А еще рецепт придется кстати при подготовке мини-фуршетов. Блюдо получается очень полезным за счет высокого содержания клетчатки, которая улучшает пищеварение.