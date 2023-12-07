Дуриан – это тропический фрукт с очень специфическим запахом. Он вызывает сильно полярные мнения – либо любовь с первого укуса, либо полное отторжение.

Плод дуриана имеет очень сильный и резкий запах, который многим кажется неприятным и даже отталкивающим. Его часто сравнивают с запахом гнилых яиц, сыра или отходов. Причина необычного запаха кроется в содержащихся в дуриане химических веществах, в частности серосодержащих соединениях.