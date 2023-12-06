Год Дракона: как правильно накрыть праздничный стол?

Будущий 2024 год по восточному календарю является годом Зеленого Деревянного Дракона. Накрывая праздничный стол, важно угодить не только гостям, но и хозяину наступающего года. Какие блюда стоит подавать, а от каких следует отказаться, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Китайские астрологи считают этого Дракона таинственный существом, несущим в себе кроме эмоциональности и силы харизматичность и стремление находиться в центре внимания – блистать и производить впечатление на окружающих.

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В Китае это мифическое существо уважают и почитают. Многие века назад его изображение украшало государственный стяг, а сам Дракон считался символом непобедимости императорской власти.Он также определяет человеческое благополучие, в связи с чему к столу, как правило, подаются только те блюда, которые придутся ему по вкусу: мясо, птица, рыба и овощи, а также фрукты и сладости в большом количестве.

На Востоке Дракон символизирует щедрость, поэтому не нужно экономить на закусках, напитках и салатах. На стол можно поставить и современные блюда, но не стоит забывать об обязательном наборе продуктов. К ним относят: салаты с мясом курицы или индейки, блюда с использованием яиц, жареный рис, национальную китайскую еду (вонтоны, димсамы), жаркое в восточном стиле, яблоки и другие фрукты.

В праздник стоит избегать блюд из зайчатины или крольчатины, так как ночь с 31 декабря на 1 января все еще проходит под эгидой Кролика. Дракон станет полноправным хозяином года только 10 февраля, когда в Китае и других азиатских странах будут праздновать Лунный новый год.

Также лучше воздержаться от употребления блюд на основе полуфабрикатов и от пищи с резким запахом, так как Дракон – настоящий гурман, и жалует только свежую еду. В противном случае, существует риск навлечь на себя несчастья и бедность. По этой же причине готовкой придется заниматься в канун праздника – не позже чем за 24 часа.

Необходимо отказаться от безвкусной еды, выпечки со сгущенкой или цукатами, а также от салатов с копченой колбасой или с консервированной рыбой.

Декор жилья не должен содержать выцветшие и потертые скатерти, старую сколотую посуду – Дракон любит все эффектное, новое и красивое.