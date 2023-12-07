Названы продукты, которые надо съедать сразу после приготовления

Эксперты назвали продукты, которые надо съедать сразу после приготовления
Диетолог из Университета Джорджии Трейси Бригман и эксперт по безопасности пищевой продукции из Северо-Восточного университета в Бостоне Дарин Детвилер рассказали, что некоторые продукты начинают портиться уже через день после приготовления. Слова экспертов приводит издание Daily Mail.
По словам специалистов, есть такие продукты необходимо сразу после того, как их приготовили, и не доедать остатки на следующий день, поскольку это может грозить отравлением.
Так, Дарин Детвилер отметила, что дыню стоит есть сразу после ее нарезки, поскольку даже в холодильнике в ее мякоти начинают быстро размножаться болезнетворные бактерии, такие, как листерия или сальмонелла. И ни в коем случае нельзя покупать уже нарезанную дыню, предупреждает эксперт.
Еще одним продуктом, с которым надо быть осторожными после приготовления, являются яйца. Их можно хранить сваренными вкрутую около недели в холодильнике, но лишь если они остаются в скорлупе. Она служит своеобразным барьером, защищающим продукт от бактерий. Если же яйцо уже очищено, его следует сразу съесть.
Трейси Бригман предупреждает и об опасности фарша. Правда ограничений по времени его употребления специалист не устанавливает, но предупреждает о том, что приготовить фарш после того, как он был освобожден от упаковки, стоит как можно скорее. В противном случае есть риск заражения продуктом сальмонеллой, кроме того, в фарше может быть и кишечная палочка.
Нельзя долго хранить и сырую курицу, поскольку она особенно подвержена заражению сальмонеллой. От употребления блюд из курицы следует отказаться через 3-4 дня после их приготовления.
Не советуют эксперты есть и приготовленный рис, простоявший в холодильнике более одного дня. Термическая обработка не убивает споры бактерий Bacillus cereus, которые могут вызвать рвоту, диарею и боли в животе.
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