Названы продукты, которые надо съедать сразу после приготовления

Диетолог из Университета Джорджии Трейси Бригман и эксперт по безопасности пищевой продукции из Северо-Восточного университета в Бостоне Дарин Детвилер рассказали, что некоторые продукты начинают портиться уже через день после приготовления. Слова экспертов приводит издание Daily Mail.

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По словам специалистов, есть такие продукты необходимо сразу после того, как их приготовили, и не доедать остатки на следующий день, поскольку это может грозить отравлением.

Так, Дарин Детвилер отметила, что дыню стоит есть сразу после ее нарезки, поскольку даже в холодильнике в ее мякоти начинают быстро размножаться болезнетворные бактерии, такие, как листерия или сальмонелла. И ни в коем случае нельзя покупать уже нарезанную дыню, предупреждает эксперт.

Еще одним продуктом, с которым надо быть осторожными после приготовления, являются яйца. Их можно хранить сваренными вкрутую около недели в холодильнике, но лишь если они остаются в скорлупе. Она служит своеобразным барьером, защищающим продукт от бактерий. Если же яйцо уже очищено, его следует сразу съесть.

Трейси Бригман предупреждает и об опасности фарша. Правда ограничений по времени его употребления специалист не устанавливает, но предупреждает о том, что приготовить фарш после того, как он был освобожден от упаковки, стоит как можно скорее. В противном случае есть риск заражения продуктом сальмонеллой, кроме того, в фарше может быть и кишечная палочка.

Нельзя долго хранить и сырую курицу, поскольку она особенно подвержена заражению сальмонеллой. От употребления блюд из курицы следует отказаться через 3-4 дня после их приготовления.

Не советуют эксперты есть и приготовленный рис, простоявший в холодильнике более одного дня. Термическая обработка не убивает споры бактерий Bacillus cereus, которые могут вызвать рвоту, диарею и боли в животе.