Какие продукты несовместимы с мандаринами

Не секрет, что в канун Нового года россияне начинают усиленно закупать мандарины. Этот фрукт, богатый витамином С очень популярен, но полезен далеко не всем. О том как правильно употреблять мандарины рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья» врач-диетолог, специалист в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

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По словам эксперта, мандарины несут в себе не только витамины А, B и С, но и до 40% от суточной дозы аскорбиновой кислоты. В их кожуре тоже содержатся различные полезные вещества, например, эфирные масла, применяющиеся в косметологии и ароматерапии. Однако не стоит поедать их килограммами, поскольку это может вызвать и не совсем приятный эффект.

«Мандарины относятся к аллергенным продуктам, поэтому лучше ограничить их потребление до четырех-пяти штук в день. Желательно есть мандарины в утреннее и дневное время - до 15 часов дня. Вечерний прием цитрусовых может спровоцировать изжогу и даже расстройство кишечника», - предупреждает Мещерякова.

Врач напоминает также, что мандарины, как и другие цитрусовые, лучше употреблять отдельно от других продуктов, особенно таких, как молоко, мясо и рыба, поскольку сочетание этих элементов может вызвать повышенное газоотделение и запустить негативные процессы в кишечнике. Поэтому мандарины лучше есть спустя пару часов после завтрака или обеда.