Специалисты рассказали, как выбрать красную икру

При выборе икры для новогоднего стола важно обращать внимание на среднюю стоимость товара и отдавать предпочтение крупным производителям. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

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Эксперты отмечают, что нужно обратить внимание на условия реализации икры. Она должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой. При выборе жестяной банки нужно оценить ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Стоит потрясти банку перед покупкой.

— Если услышали звук «бултыхания», это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно, — рассказали специалисты Роскачества в комментарии NEWS.ru.

В ведомстве напомнили, что икра разных рыб отличается по размеру, цвету и внешнему виду, а также цене. Самой распространенной является икра горбуши, которая обладает выраженным вкусом икры, ярко-оранжевым, лососевым, цветом и средним диаметром икринок.

В Росстате рассказали, что стоимость красной икры в России снизилась до минимальных значений с начала 2023 года. Если в январе деликатес стоил около 6125 рублей за килограмм, то сейчас его можно приобрести за 6060 рублей, передает «360».