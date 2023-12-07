Специалисты рассказали, как выбрать красную икру

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать красную икру
При выборе икры для новогоднего стола важно обращать внимание на среднюю стоимость товара и отдавать предпочтение крупным производителям. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
Эксперты отмечают, что нужно обратить внимание на условия реализации икры. Она должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой. При выборе жестяной банки нужно оценить ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Стоит потрясти банку перед покупкой.
— Если услышали звук «бултыхания», это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно, — рассказали специалисты Роскачества в комментарии NEWS.ru.
В ведомстве напомнили, что икра разных рыб отличается по размеру, цвету и внешнему виду, а также цене. Самой распространенной является икра горбуши, которая обладает выраженным вкусом икры, ярко-оранжевым, лососевым, цветом и средним диаметром икринок.
В Росстате рассказали, что стоимость красной икры в России снизилась до минимальных значений с начала 2023 года. Если в январе деликатес стоил около 6125 рублей за килограмм, то сейчас его можно приобрести за 6060 рублей, передает «360».
Перед Новым годом появляется огромное количество дешевых подделок красной икры, это обусловлено ростом цен на качественные деликатесы и повышенным спросом со стороны покупателей. О том, как не попасть на уловку мошенников, а также как самому не стать фигурантом уголовного дела, — в материале «Вечерней Москвы».