Назван топ продуктов, снижающих аппетит
Человек должен потреблять качественный белок с каждым приемом пищи. Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, популярный блогер Лилия Стародубцева рассказала о продуктах, богатых белком и снижающих аппетит.
«Мясо лучше есть в обед и не употреблять на ужин. Всегда сочетайте мясо с овощами и зеленью. А на ужин лучше есть яйца с овощами или рыбу с овощами», – отметила нутрициолог.
По словам Стародубцевой, крупы лучше всего употреблять в первой половине дня и в обед. Фрукты тоже лучше употреблять в первой половине дня. Все вышеперечисленные продукты помогают снизить аппетит и насытить организм необходимыми полезными веществами.
Специалист отмечает, что стоит отказаться от перекусов, которые провоцируют лишние скачки сахара. Важно употреблять достаточное количество воды и добавлять клетчатку в каждый прием пищи.
Ужинать стоит не плотно, чтобы позволить организму расщепить и усвоить утреннюю пищу. Питаться стоит разнообразно. Пища должна насыщать организм необходимыми питательными веществами, передает РИАМО.