Диетолог объяснила, почему оливье не стоит подавать в начале застолья

Диетолог объяснила, почему оливье не стоит подавать в начале новогоднего застолья
Переедание в новогоднюю ночь чревато несварением и болью в желудке. Диетолог Марина Макиша в беседе с Life.ru рекомендовала употреблять пищу в определенном порядке и рассказала, какие угощения помогут пищеварению.
«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже все остальное», – отметила специалист.
По словам Макиши, оливье в начале новогоднего застолья будет не лучшим вариантом. На столе также приветствуется что-то квашеное или моченое, например капуста или помидоры.
Дело в том, что эти продукты ферментированные и уже содержат определенное количество пробиотических бактерий, помогающих пищеварению. После этого можно приступать пробовать оливье или горячее, сообщает «Life.ru».