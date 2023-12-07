Диетолог объяснила, почему оливье не стоит подавать в начале застолья

Переедание в новогоднюю ночь чревато несварением и болью в желудке. Диетолог Марина Макиша в беседе с Life.ru рекомендовала употреблять пищу в определенном порядке и рассказала, какие угощения помогут пищеварению.

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«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже все остальное», – отметила специалист.

По словам Макиши, оливье в начале новогоднего застолья будет не лучшим вариантом. На столе также приветствуется что-то квашеное или моченое, например капуста или помидоры.