Диетолог назвала продукты, которые помогут усмирить аппетит

Некоторые продукты могут снижать аппетит, уверена диетолог Лилия Стародубцева.

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В беседе с “РИАМО” она рассказала, что помочь в усмирении аппетита могут крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба.

Врач посоветовала употреблять мясо в пищу в обеденное время и отказаться от него на ужин. В тарелке обязательно должна присутствовать зелень и овощи. А вот рыбой можно поужинать, так же дополнив блюдо растительностью. На ужин отлично подойдут вареные яйца. Но от фруктов лучше отказаться и употреблять их в первой половине дня.

Диетолог отметила, для того чтобы чувствовать себя сытым, стоит отказаться от перекусов в течение дня. Они влияют на выброс сахара в кровь, что приводит к более сильному чувству голода. А также не стоит забывать о ежедневной норме воды и сопровождать каждый прием пищи свежими овощами и зеленью.

Стародубцева заключила, что если человек постоянно испытывает голод, следует провести ревизию того, что он употребляет в пищу. Так нужно исключить из рациона пищевой мусор и привнести разнообразие с помощью других более полезных продуктов.