10 лучших здоровых завтраков после тренировки

После тренировки обязательно нужно что-то съесть, чтобы помочь организму быстрее восстановиться. И вот лучше варианты пищи на завтрак.

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Яичный сэндвич или яйца/яичные белки в лаваше. Сочетание яиц с цельнозерновым хлебом поможет вам получить сбалансированный и сытный завтрак. Белок из яиц способствует восстановлению мышц, а углеводы из хлеба пополняют запасы энергии.

Яичная запеканка. Это универсальный вариант для завтрака. К яйцам вы можете также добавить овощи.

Кексы с тыквенно-банановой глазурью. Можете также попробовать сделать протеиновые кексы.

Творог с фруктами. Такой завтрак даст вам углеводы, витамины, антиоксиданты.

Белковые энергетические шарики. Подобные лакомства готовятся из смеси протеинового порошка, орехов и других полезных ингредиентов.

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Деликатесное мясо с сыром. Это будет богатый белком и полезный вариант завтрака.

Протеиновый коктейль. Из него вы получите достаточно белка, а если добавите фрукты или ореховое масло, то и другие питательные вещества.

Протеиновая овсянка. Благодаря ложке протеинового порошка, орехового масла, семян или греческого йогурта вы получите из утренней овсянки больше белка.

Йогуртовое парфе. Благодаря йогурту ваш организм получит белок, а за счёт фруктов и мюсли - углеводы.

Протеиновые блины. Часто такие блины готовят с протеиновым порошком или греческим йогуртом.