10 лучших здоровых завтраков после тренировки
После тренировки обязательно нужно что-то съесть, чтобы помочь организму быстрее восстановиться. И вот лучше варианты пищи на завтрак.
Яичный сэндвич или яйца/яичные белки в лаваше. Сочетание яиц с цельнозерновым хлебом поможет вам получить сбалансированный и сытный завтрак. Белок из яиц способствует восстановлению мышц, а углеводы из хлеба пополняют запасы энергии.
Яичная запеканка. Это универсальный вариант для завтрака. К яйцам вы можете также добавить овощи.
Кексы с тыквенно-банановой глазурью. Можете также попробовать сделать протеиновые кексы.
Творог с фруктами. Такой завтрак даст вам углеводы, витамины, антиоксиданты.
Белковые энергетические шарики. Подобные лакомства готовятся из смеси протеинового порошка, орехов и других полезных ингредиентов.
Деликатесное мясо с сыром. Это будет богатый белком и полезный вариант завтрака.
Протеиновый коктейль. Из него вы получите достаточно белка, а если добавите фрукты или ореховое масло, то и другие питательные вещества.
Протеиновая овсянка. Благодаря ложке протеинового порошка, орехового масла, семян или греческого йогурта вы получите из утренней овсянки больше белка.
Йогуртовое парфе. Благодаря йогурту ваш организм получит белок, а за счёт фруктов и мюсли - углеводы.
Протеиновые блины. Часто такие блины готовят с протеиновым порошком или греческим йогуртом.
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