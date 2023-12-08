Нутрициолог Быкова: коллаген можно получить из мяса, рыбы и креветок

Коллаген является необходимым компонентом для здоровья кожи, волос, ногтей, суставов и связок, а также сосудов. О том, из каких продуктов можно получить данный белок, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, автор проекта #Меняю_размер Яна Быкова.

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По ее словам, основными источниками коллагена являются мясо, рыба, субпродукты, птица, яйца, желатин. Кроме того, его можно получить из моллюсков, креветок, устриц, молочных продуктов и бульона на костях.

Быкова также уточнила, что организм человека легко усваивает аминокислоты из мясных и рыбных бульонов, содержащих коллаген. После этого, по ее словам, данный «строительный материал» будет использоваться для производства собственного белка. Эксперт также отметила, что для поддержания здоровья, красоты и хорошей работоспособности важно, чтобы питание было разнообразным.

Врач-косметолог Татьяна Макарова до этого говорила, что рацион питания напрямую влияет на качество кожных покровов. По ее словам, чтобы кожа была красивой и упругой, важно употреблять достаточное количество белка, из которого синтезируется коллаген.