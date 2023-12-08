Диетолог Джервасио назвала три продукта для стройности после 40 лет

Поддерживать стройную фигуру после 40 лет может быть сложно, так как в организме происходит много процессов. Среди них гормональные изменения, потеря мышечной массы, уменьшение ежедневной активности. Один из самых важных факторов, который нужно учитывать, чтобы оставаться в хорошей форме, это диета. Мало отказаться от сладкого и фастфуда, важно включить в рацион продукты, которые помогут разогнать обмен веществ. Диетолог Кэтрин Джервасио назвала три из них, пишет американское издание She Finds.

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Листовая зелень

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Листовая зелень — один из самых прославленных суперпродуктов. Диетолог Джервасио рассказала, что шпинат, кале и листовая капуста низкокалорийны, но при этом богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые важны для энергетического обмена.

— Кроме того, эта зелень является хорошим источником кальция, магния и витамина К для укрепления костей. Это помогает женщинам старше 40 лет снизить риск развития остеопороза, поддерживая здоровье костей при выполнении физических упражнений, — пояснила эксперт.

Ягоды

Такие ягоды, как черника, клюква и малина, ускоряют обмен веществ и делают талию тоньше. Эксперт отметила, что они содержат много клетчатки и мало сахара, также богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы.

— Что касается обмена веществ и снижения веса, то некоторые исследования подчеркивают положительное влияние употребления ягод на многочисленные метаболические проблемы, которым подвержены женщины в возрасте за 40, — рассказала диетолог.

Лосось

Нежирные белки — лучший выбор для похудения и роста мышц, а жирная рыба, такая как лосось, богата питательными веществами, которые помогут организму процветать и сжигать больше жира.

— Лосось — источник высокобиологичного белка для наращивания мышечной массы. С возрастом сохранение мышечной массы становится важным для поддержания хорошего уровня метаболизма. Это потому, что мышцы в состоянии покоя сжигают больше калорий, чем жир, — подчеркнула специалист.