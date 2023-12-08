3 оригинальных салата на новогодний стол

Оливье и сельдь под шубой, бесспорно, звёзды новогоднего стола, но иногда хочется удивить близких и друзей чем-то новым.

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Вашему вниманию — несколько рецептов салатов, которые точно задобрят символ наступающего года — Дракона.

Салат с жареным беконом

Этот плотный, сытный салат понравится мясоедам.

Поджарьте слайсы бекона, добавьте к ним помидоры черри и рукколу, сверху — горсточку картофельных чипсов. Заправьте салат смесью горчицы и майонеза и наслаждайтесь! Дракон — любитель брутальной пищи, поэтому такое блюдо одобрит.

Нежный и пикантный салат

Салат из крабовых палочек — ещё одна неотъемлемая часть праздничного меню. Предлагаем усовершенствованную версию этого блюда.

Отварите 100 г. риса. Вытащите все крабовые палочки из упаковки, нарежьте кубиками и соедините с рисом. Туда же добавьте 200 г. натёртого сыра, столько же корейской моркови и консервированную кукурузу.

Заправьте майонезом и оцените новые оттенки вкуса любимого блюда. Салат стал нежнее благодаря сыру, а корейская морковь придала ему лёгкую кислинку и остроту, которая и привлечёт внимание символа года (не забываем, что он, помимо всего прочего, ещё и огнедышащий).

Свекольно-гранатовый салат

Эта лёгкая закуска украшает праздничный стол одним своим видом. Салат получается ярким и аппетитным.

Одну свёклу следует запечь или отварить, затем нарезать кубиками. Одно свежее яблоко нарезается также кубиками и присоединяется к свёкле.

Затем в миску следует отправить зёрнышки одного граната, а также упаковку салатного микса (разумеется, салатные листики перед этим должны быть тщательно вымыты и просушены).

Все ингредиенты хорошо перемешайте и заправьте оливковым маслом, посолив и поперчив. В этом салате сочетаются красные и зелёные оттенки, которые очень нравятся Дракоше.