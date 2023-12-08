Нутрициолог назвала способ снизить калорийность селедки под шубой
Популярный салат и украшение новогоднего стола – селедка под шубой – может быть гораздо полезней, если при приготовлении отказаться от майонеза в пользу других заправок. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.
«Когда мы с вами ждем Новый год и селедку под шубой на столе, нам обязательно нужен вкус этого блюда – такой, как мы привыкли с детства», – подметила специалист.
Попытка найти замену картофелю и майонезу может привести к большому разочарованию. Но в то же время есть ряд хитростей, что могут снизить пагубное влияние калорийных компонентов.
Во-первых, можно снизить порцию потребляемого салата. Панова рекомендует делать порцию не больше ладони.
Во-вторых, уменьшить количество майонеза в два раза. Это поможет снизить калорийность до 123 ккал на 100 грамм блюда.
«Попробуйте вместо майонеза заправить нежирной сметаной + горчица + уксус (97,4 ккал) или творог мягкий + горчица (100 ккал). Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам еще больше», – добавила нутрициолог.
Менять же состав салата не рекомендуется, ведь тогда он перестанет быть традиционным новогодним угощением. Вместо этого она предлагает сделать рыбу под маринадом с корицей и гвоздикой, передает слова Пановой Life.ru.