Какие четыре ягоды нужно есть за завтраком

Появление лишних килограммов на изящном женском теле – проблема, с которой не так сложно справиться. Нет никакой необходимости отказывать себе во вкусных продуктах и сидеть на одном твороге и пресной каше.

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Напротив, меню стройной или худеющей девушки может состоять из разнообразных и очень вкусных продуктов. Например, четыре ягоды способны скорректировать вес за счет содержащихся в них важных веществ и микроэлементов.

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О том, на какие дары природы нужно обратить внимание и добавить их в меню завтрака, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Черника

Одна из самых полезных ягод. Всем известно, что черника благотворно влияет на зрение. Кроме того, эта ягода помогает укрепить иммунитет, а также сбросить лишние килограммы. Дело в том, что содержащиеся в ароматной ягодке элементы помогают снизить уровень триглицеридов в крови, а также способствуют нормализации уровня сахара.

Более того, черника обладает прекрасными вкусовыми качествами, так что станет отличным ингредиентом для приготовления блюд на завтрак. Например, эту ягоду можно добавить в любимую кашу или творог. Такой завтрак получится сытным, вкусным и полезным. Черника оказывает благотворное влияние на процессы накопления жира и помогает похудеть.

Ежевика

Еще одна очень вкусная и полезная ягода. Содержащиеся в ежевике компоненты помогают разогнать обмен веществ, что крайне важно при избавлении от лишних килограммов. В ежевике содержится много клетчатки, витамина С и лютеина. Регулярное употребление этой ягоды способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Более того, этот вкусный натуральный дар природы помогает повысить иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период. Ежевика отлично себя чувствует в тандеме с различными кашами, творогом или йогуртом. Такой полезный завтрак зарядит энергией и поможет похудеть.

Клубника

Клубника также отлично зарекомендовала себя в вопросе улучшения метаболизма. За счет нормализации обмена веществ жировые клетки быстрее расщепляются, телу возвращается стройность и упругость. Эта ягодка участвует в выработке гормонов адипонектина и лептина. Кроме того, содержащиеся в клубнике микроэлементы помогают бороться с морщинками и в целом повышают тонус кожи. После легкого завтрака с клубничкой надолго сохраняется чувство сытости, что позволяет избегать вредных перекусов, которые часто препятствуют борьбе с лишними килограммами.

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