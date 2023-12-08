Эксперты рассказали о пользе и вреде масла из тыквенных семечек

Специалисты Роскачества рассказали о правилах выбора, хранения и применения тыквенного масла. Тыкву выращивают во всем мире. Она богата витаминами А, Е, С и антиоксидантами.

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В семенах этого растения содержится 47% масла. Его получают путем прессования.

В тыквенном масле много жирных кислот: олеиновой, линолевой, стеариновой, пальмитиновой. А еще это источник лютеина, каротинов витаминов и других природных веществ. Продукт может быть полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза. Он поможет снизить холестерин.

Полезно масло и для мочевыделительной системы. Оно помогает справиться с воспалениями, связанными с увеличением предстательной железы.

Селен и витамин Е, содержащиеся в тыквенном масле, защищают организм от воздействия свободных радикалов и предотвращают процесс преждевременного старения. Этот продукт положительно влияет на печень, снижает воспалительные процессы в организме, предотвращает резкие скачки сахара в крови после приема пищи.

Однако специалисты не рекомендуют употреблять тыквенное масло в больших количествах. Оно может вызывать аллергические реакции.

Категорически запрещено употреблять продукт людям, страдающим желчекаменной болезнью, гастритом, панкреатитом и другими воспалительными заболеваниями ЖКТ.

При выборе масла обязательно нужно обращать внимание на срок годности. У продукта должны отсутствовать посторонние запахи и вкусы. Не допустимы горечь и прогорклый вкус.

Хранят масло подальше от солнечных лучей в прохладном месте. Не стоит хранить рядом с продуктами с сильным запахом. Держать масло лучше в темной стеклянной или пластиковой таре. Перед использованием рекомендуется взболтать.