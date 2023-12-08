Эксперты рассказали о пользе и вреде масла из тыквенных семечек
Специалисты Роскачества рассказали о правилах выбора, хранения и применения тыквенного масла. Тыкву выращивают во всем мире. Она богата витаминами А, Е, С и антиоксидантами.
В семенах этого растения содержится 47% масла. Его получают путем прессования.
В тыквенном масле много жирных кислот: олеиновой, линолевой, стеариновой, пальмитиновой. А еще это источник лютеина, каротинов витаминов и других природных веществ. Продукт может быть полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза. Он поможет снизить холестерин.
Полезно масло и для мочевыделительной системы. Оно помогает справиться с воспалениями, связанными с увеличением предстательной железы.
Селен и витамин Е, содержащиеся в тыквенном масле, защищают организм от воздействия свободных радикалов и предотвращают процесс преждевременного старения. Этот продукт положительно влияет на печень, снижает воспалительные процессы в организме, предотвращает резкие скачки сахара в крови после приема пищи.
Однако специалисты не рекомендуют употреблять тыквенное масло в больших количествах. Оно может вызывать аллергические реакции.
Категорически запрещено употреблять продукт людям, страдающим желчекаменной болезнью, гастритом, панкреатитом и другими воспалительными заболеваниями ЖКТ.
При выборе масла обязательно нужно обращать внимание на срок годности. У продукта должны отсутствовать посторонние запахи и вкусы. Не допустимы горечь и прогорклый вкус.
Хранят масло подальше от солнечных лучей в прохладном месте. Не стоит хранить рядом с продуктами с сильным запахом. Держать масло лучше в темной стеклянной или пластиковой таре. Перед использованием рекомендуется взболтать.
Масло можно добавлять в салаты, особенно листовые. Кроме того, его можно использовать как косметическое средство: оно уменьшает темные круги под глазами, хорошо увлажняет кожу и устраняет сухость и шелушение.