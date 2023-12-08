Традиционный корейский завтрак сильно отличается от привычного нам европейского. Если в Европе люди чаще всего на завтрак едят хлеб с маслом, ветчину и сыр, яйца, хлопья, йогурты или овсянку, то в Корее завтрак гораздо питательнее и разнообразнее.

Основу традиционного корейского завтрака составляет рис с различными блюдами, приготовленными на пару. Это могут быть овощи, рыба, мясо, иногда лапша или морепродукты. Популярны соевые или острые бобы, овощные закуски кимчи. Нередко подают супы, как правило острые и пряные.

Корейцы пьют на завтрак зеленый чай, реже молоко или сок. Но никогда не едят сладкое по утрам – напротив, предпочитают насыщенную, питательную, иногда острую пищу.