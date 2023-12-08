6 праздничных салатов, которые задобрят Зелёного Дракона

Хозяйки знают, что прежде чем поставить блюдо на новогодний стол, необходимо опробовать рецепт и довести его до совершенства. «Клопс» собрал подборку праздничных салатов, способных задобрить Зелёного Дракона.

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Символ грядущего года, Зелёный Дракон, оскорбится и не принесёт удачу тем, кто приготовит для праздника блюда из кролика или курицы, он не любит также консервы и засолки. Дракону больше по душе морепродукты, рыба, красное мясо, а из дичи он предпочитает индейку, гуся и утку.

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Дракон экстравагантный и яркий, поэтому можно не стесняться использовать необычные вкусовые сочетания и насыщенные специи.

1. Салат «Весна не за горами» с клубникой и кальмарами

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Евгения Куликова.

Ингредиенты для салата

Кальмары — 200 г

Огурцы свежие — 5 штук

Клубника — 10–15 ягод

Шпинат — 100 г

Зелень (укроп, базилик) —100 г

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло (можно подсолнечное) — 2 чайные ложки

Бальзамический уксус — пол чайной ложки

Несладкий йогурт — 100 г

Свежая мята — 10 веточек

Брынза —50 г

Соль, чёрный и розовый перец

Способ приготовления:

Кальмары отварить: положить в воду и довести до кипения, в горячей воде лучше долго их не держать — могут стать резиновыми. Нарезать полосками. Огурцы и клубнику вымыть и тонко нарезать. Зелень вымыть и обсушить, после чего нарезать крупно. Смешать масло, уксус. Взбить йогурт, мяту, брынзу, соль и перец с помощью блендера. Смешать в миске кальмары, огурцы, клубнику, зелень. Добавить масло с уксусом и всё перемешать. Переложить салат в салатницу и полить сверху соусом из йогурта.

Если убрать из рецепта кальмары, то получиться отличный лёгкий вегетарианский салат.

2. Салат «Сила нибелунгов»

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Юлия Шустова.

Ингредиенты

Куриная грудка (чтобы порадовать Дракона, лучше взять индейку) — 250 г

Редис или дайкон — 100 г

Помидоры черри — 100 г

Огурец — 100 г

Розовый перец

Зелень

Карри

Майонез

Красная икра — 1-2 чайных ложек для украшения

Способ приготовления

Куриную грудку или индейку порезать кусочками и обжарить с карри. Все овощи нарезать. Соединить с грудкой, заправить майонезом и перцем, перемешать. Сверху выложить красную икру для красоты.

3. Салат по мотивам тайской кухни

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ирина Водопьянова.

Ингредиенты для салата

Королевские креветки — 500-600 г

Рисовая лапша— 100 г

Корейская морковка (можно купить готовую или сделать самостоятельно) — 150-200 г

Авокадо — 250 г

Микс-салат — 150-200 г

Кунжут чёрный и белый

Сливочное масло для жарки

Ингредиенты для заправки

Паста Том Ям — 1 столовая ложка

Устричный соус — 2 столовые ложки

Кинза (мелко нарезанная)

Сок лайма

Кунжутное масло

Способ приготовления

Очистить и обжарить креветки на сливочном масле. Лапшу отварить и дать ей немного остыть. Авокадо нарезать полосками. Соединить креветки, лапшу и авокадо с корейской морковкой и добавить заправку. На тарелку выкладываем микс-салат и уже сверху смешанные ингредиенты, посыпать кунжутом.

4. Салат из утиной грудки

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ангелина Бахтина.

Ингредиенты для салата

Копчёная или запечённая утиная грудка — 1 штука

Микс-салат — 500 г

Малина — 100 г

Сыр дорблю — 70-100 г

Груша — 150 г

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Дижонская горчица — 1 столовая ложка

Бальзамический уксус — 1 чайная ложка

Способ приготовления

Грудку и грушу нарезать тонкими пластами, салат порвать руками, выложить на тарелки, украсить малиной и кусочками сыра дорблю. Полить заправкой и очень аккуратно перемешать.

5. Тёплый салат с лососем

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Елена Калинина.

Ингредиенты

Салат «Айсберг» — 300 г

Филе лосося — 200 г

Огурец — 1 штука (большой)

Томаты черри — 100 г

Соус «Цезарь» или майонез

Способ приготовления

Филе нарезать тонкими ломтиками и быстро обжарить на сильно разогретой сковороде-гриль. Огурец порезать с помощью овощечистки на тонкие слайсы, томаты черри — на четыре части. Салат нарезать, выложить на тарелку, сверху положить ломтики лосося, добавить огурец и томаты, полить соусом.

6. Салат с ананасом

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ольга Данилова.

Ингредиенты:

Копчёная куриная грудка — 1 штука

Ананас свежий — 250 г

Корень сельдерея — 200-250 г

Сметана и майонез

Перец чёрный, розовый

Способ приготовления