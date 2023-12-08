6 праздничных салатов, которые задобрят Зелёного Дракона

Хозяйки знают, что прежде чем поставить блюдо на новогодний стол, необходимо опробовать рецепт и довести его до совершенства. «Клопс» собрал подборку праздничных салатов, способных задобрить Зелёного Дракона.

6 праздничных салатов, которые задобрят Зелёного Дракона
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Символ грядущего года, Зелёный Дракон, оскорбится и не принесёт удачу тем, кто приготовит для праздника блюда из кролика или курицы, он не любит также консервы и засолки. Дракону больше по душе морепродукты, рыба, красное мясо, а из дичи он предпочитает индейку, гуся и утку.

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Дракон экстравагантный и яркий, поэтому можно не стесняться использовать необычные вкусовые сочетания и насыщенные специи.

1. Салат «Весна не за горами» с клубникой и кальмарами

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Евгения Куликова.

Ингредиенты для салата

  • Кальмары — 200 г
  • Огурцы свежие — 5 штук
  • Клубника — 10–15 ягод
  • Шпинат — 100 г
  • Зелень (укроп, базилик) —100 г

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло (можно подсолнечное) — 2 чайные ложки
  • Бальзамический уксус — пол чайной ложки
  • Несладкий йогурт — 100 г
  • Свежая мята — 10 веточек
  • Брынза —50 г
  • Соль, чёрный и розовый перец

Способ приготовления:

  1. Кальмары отварить: положить в воду и довести до кипения, в горячей воде лучше долго их не держать — могут стать резиновыми. Нарезать полосками.
  2. Огурцы и клубнику вымыть и тонко нарезать.
  3. Зелень вымыть и обсушить, после чего нарезать крупно.
  4. Смешать масло, уксус.
  5. Взбить йогурт, мяту, брынзу, соль и перец с помощью блендера.
  6. Смешать в миске кальмары, огурцы, клубнику, зелень. Добавить масло с уксусом и всё перемешать.
  7. Переложить салат в салатницу и полить сверху соусом из йогурта.

Если убрать из рецепта кальмары, то получиться отличный лёгкий вегетарианский салат.

2. Салат «Сила нибелунгов»

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Юлия Шустова.

Ингредиенты

  • Куриная грудка (чтобы порадовать Дракона, лучше взять индейку) — 250 г
  • Редис или дайкон — 100 г
  • Помидоры черри — 100 г
  • Огурец — 100 г
  • Розовый перец
  • Зелень
  • Карри
  • Майонез
  • Красная икра — 1-2 чайных ложек для украшения

Способ приготовления

  1. Куриную грудку или индейку порезать кусочками и обжарить с карри.
  2. Все овощи нарезать.
  3. Соединить с грудкой, заправить майонезом и перцем, перемешать.
  4. Сверху выложить красную икру для красоты.

3. Салат по мотивам тайской кухни

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ирина Водопьянова.

Ингредиенты для салата

  • Королевские креветки — 500-600 г
  • Рисовая лапша— 100 г
  • Корейская морковка (можно купить готовую или сделать самостоятельно) — 150-200 г
  • Авокадо — 250 г
  • Микс-салат — 150-200 г
  • Кунжут чёрный и белый
  • Сливочное масло для жарки

Ингредиенты для заправки

  • Паста Том Ям — 1 столовая ложка
  • Устричный соус — 2 столовые ложки
  • Кинза (мелко нарезанная)
  • Сок лайма
  • Кунжутное масло

Способ приготовления

  1. Очистить и обжарить креветки на сливочном масле.
  2. Лапшу отварить и дать ей немного остыть.
  3. Авокадо нарезать полосками.
  4. Соединить креветки, лапшу и авокадо с корейской морковкой и добавить заправку.
  5. На тарелку выкладываем микс-салат и уже сверху смешанные ингредиенты, посыпать кунжутом.

4. Салат из утиной грудки

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ангелина Бахтина.

Ингредиенты для салата

  • Копчёная или запечённая утиная грудка — 1 штука
  • Микс-салат — 500 г
  • Малина — 100 г
  • Сыр дорблю — 70-100 г
  • Груша — 150 г

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло — 1 столовая ложка
  • Дижонская горчица — 1 столовая ложка
  • Бальзамический уксус — 1 чайная ложка

Способ приготовления

  1. Грудку и грушу нарезать тонкими пластами, салат порвать руками, выложить на тарелки, украсить малиной и кусочками сыра дорблю.
  2. Полить заправкой и очень аккуратно перемешать.

5. Тёплый салат с лососем

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Елена Калинина.

Ингредиенты

  • Салат «Айсберг» — 300 г
  • Филе лосося — 200 г
  • Огурец — 1 штука (большой)
  • Томаты черри — 100 г
  • Соус «Цезарь» или майонез

Способ приготовления

  1. Филе нарезать тонкими ломтиками и быстро обжарить на сильно разогретой сковороде-гриль.
  2. Огурец порезать с помощью овощечистки на тонкие слайсы, томаты черри — на четыре части.
  3. Салат нарезать, выложить на тарелку, сверху положить ломтики лосося, добавить огурец и томаты, полить соусом.

6. Салат с ананасом

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Ольга Данилова.

Ингредиенты:

  • Копчёная куриная грудка — 1 штука
  • Ананас свежий — 250 г
  • Корень сельдерея — 200-250 г
  • Сметана и майонез
  • Перец чёрный, розовый

Способ приготовления

  1. Нужно взять в равных долях корень сельдерея, копчёную грудку и ананас.
  2. Сельдерей натереть, курицу и ананас нарезать кусочками, всё обильно заправить майонезом, смешанным со сметаной, и перемешать.
  3. Дать постоять в холодильнике не меньше 30 минут.