6 праздничных салатов, которые задобрят Зелёного Дракона
Хозяйки знают, что прежде чем поставить блюдо на новогодний стол, необходимо опробовать рецепт и довести его до совершенства. «Клопс» собрал подборку праздничных салатов, способных задобрить Зелёного Дракона.
Символ грядущего года, Зелёный Дракон, оскорбится и не принесёт удачу тем, кто приготовит для праздника блюда из кролика или курицы, он не любит также консервы и засолки. Дракону больше по душе морепродукты, рыба, красное мясо, а из дичи он предпочитает индейку, гуся и утку.
Дракон экстравагантный и яркий, поэтому можно не стесняться использовать необычные вкусовые сочетания и насыщенные специи.
1. Салат «Весна не за горами» с клубникой и кальмарами
Рецептом поделилась Евгения Куликова.
Ингредиенты для салата
- Кальмары — 200 г
- Огурцы свежие — 5 штук
- Клубника — 10–15 ягод
- Шпинат — 100 г
- Зелень (укроп, базилик) —100 г
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло (можно подсолнечное) — 2 чайные ложки
- Бальзамический уксус — пол чайной ложки
- Несладкий йогурт — 100 г
- Свежая мята — 10 веточек
- Брынза —50 г
- Соль, чёрный и розовый перец
Способ приготовления:
- Кальмары отварить: положить в воду и довести до кипения, в горячей воде лучше долго их не держать — могут стать резиновыми. Нарезать полосками.
- Огурцы и клубнику вымыть и тонко нарезать.
- Зелень вымыть и обсушить, после чего нарезать крупно.
- Смешать масло, уксус.
- Взбить йогурт, мяту, брынзу, соль и перец с помощью блендера.
- Смешать в миске кальмары, огурцы, клубнику, зелень. Добавить масло с уксусом и всё перемешать.
- Переложить салат в салатницу и полить сверху соусом из йогурта.
Если убрать из рецепта кальмары, то получиться отличный лёгкий вегетарианский салат.
2. Салат «Сила нибелунгов»
Рецептом поделилась Юлия Шустова.
Ингредиенты
- Куриная грудка (чтобы порадовать Дракона, лучше взять индейку) — 250 г
- Редис или дайкон — 100 г
- Помидоры черри — 100 г
- Огурец — 100 г
- Розовый перец
- Зелень
- Карри
- Майонез
- Красная икра — 1-2 чайных ложек для украшения
Способ приготовления
- Куриную грудку или индейку порезать кусочками и обжарить с карри.
- Все овощи нарезать.
- Соединить с грудкой, заправить майонезом и перцем, перемешать.
- Сверху выложить красную икру для красоты.
3. Салат по мотивам тайской кухни
Рецептом поделилась Ирина Водопьянова.
Ингредиенты для салата
- Королевские креветки — 500-600 г
- Рисовая лапша— 100 г
- Корейская морковка (можно купить готовую или сделать самостоятельно) — 150-200 г
- Авокадо — 250 г
- Микс-салат — 150-200 г
- Кунжут чёрный и белый
- Сливочное масло для жарки
Ингредиенты для заправки
- Паста Том Ям — 1 столовая ложка
- Устричный соус — 2 столовые ложки
- Кинза (мелко нарезанная)
- Сок лайма
- Кунжутное масло
Способ приготовления
- Очистить и обжарить креветки на сливочном масле.
- Лапшу отварить и дать ей немного остыть.
- Авокадо нарезать полосками.
- Соединить креветки, лапшу и авокадо с корейской морковкой и добавить заправку.
- На тарелку выкладываем микс-салат и уже сверху смешанные ингредиенты, посыпать кунжутом.
4. Салат из утиной грудки
Рецептом поделилась Ангелина Бахтина.
Ингредиенты для салата
- Копчёная или запечённая утиная грудка — 1 штука
- Микс-салат — 500 г
- Малина — 100 г
- Сыр дорблю — 70-100 г
- Груша — 150 г
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло — 1 столовая ложка
- Дижонская горчица — 1 столовая ложка
- Бальзамический уксус — 1 чайная ложка
Способ приготовления
- Грудку и грушу нарезать тонкими пластами, салат порвать руками, выложить на тарелки, украсить малиной и кусочками сыра дорблю.
- Полить заправкой и очень аккуратно перемешать.
5. Тёплый салат с лососем
Рецептом поделилась Елена Калинина.
Ингредиенты
- Салат «Айсберг» — 300 г
- Филе лосося — 200 г
- Огурец — 1 штука (большой)
- Томаты черри — 100 г
- Соус «Цезарь» или майонез
Способ приготовления
- Филе нарезать тонкими ломтиками и быстро обжарить на сильно разогретой сковороде-гриль.
- Огурец порезать с помощью овощечистки на тонкие слайсы, томаты черри — на четыре части.
- Салат нарезать, выложить на тарелку, сверху положить ломтики лосося, добавить огурец и томаты, полить соусом.
6. Салат с ананасом
Рецептом поделилась Ольга Данилова.
Ингредиенты:
- Копчёная куриная грудка — 1 штука
- Ананас свежий — 250 г
- Корень сельдерея — 200-250 г
- Сметана и майонез
- Перец чёрный, розовый
Способ приготовления
- Нужно взять в равных долях корень сельдерея, копчёную грудку и ананас.
- Сельдерей натереть, курицу и ананас нарезать кусочками, всё обильно заправить майонезом, смешанным со сметаной, и перемешать.
- Дать постоять в холодильнике не меньше 30 минут.