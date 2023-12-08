Что едят в Китае на Новый год: интересные рецепты и традиции

В материале найдёте интересные рецепты и традиции Поднебесной.

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Китай, страна с древней и богатой культурой, отмечает свой Новый год с особым великолепием и традициями. Этот праздник сопровождается разнообразными обрядами и обычаями.

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Известно, что в Китае дата нового года отличается от западного аналога. Если в большинстве стран мира это ночь с 31 декабря на 1 января, то в Поднебесной эта дата каждый год назначается на разное время.

Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому следующий год, согласно китайскому календарю, наступит 10 февраля 2024 года. Его празднование продлится до 24 февраля.

Что едят в Китае на Новый год

Ирина Старкова, врач двух медицин: китайской и классической медицины, рефлексотерапевт, мастер цигун: «У китайцев не принято готовить дома. В обычные рабочие дни они едят в кафе и столовых, чтобы не тратить время на приготовление пищи и не отвлекаться от учёбы и работы. Совсем другое дело — праздники. Это дни, когда вся семья отдыхает и собирается за столом и к каждому празднику есть символическое традиционное блюдо».

В холодное время года в Китае не едят сырые овощи и фрукты. Их обязательно термически обрабатывают. Считается, что для переваривания этих продуктов организму требуется больше энергии. В зимний период очень важно сохранять энергию и тепло, чтобы не ослаблять работу пищеварительной системы. Поэтому новогодний стол китайцев изобилует тёплыми блюдами.

Каждое из них несёт свой смысл и призвано привнести в Новый год благополучие. Благоприятный символизм этих традиционных китайских новогодних блюд основан на их произношении или внешнем виде. Значение имеют не только сами блюда, но и их приготовление, способы подачи и приёма пищи.

Цзяоцзы

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Это китайские пельмени, которые лепят всей семьёй целый день к празднику. В цзяоцзы символичная форма: считается, что она похожа на золотой слиток, и поэтому, если приготовить и съесть их много, они приносят богатство.

В некоторых семьях в один из пельменей прячут монету. По традиции того, кому достанется такой пельмень, ждёт благополучный год.

Готовят Цзяоцзы либо на пару, либо обжарив на сковороде. Начинку для пельменей можно приготовить бесконечным количеством способов. Но самая распространённая состоит из свинины, капусты и зелёного лука.

Популярным вариантом также являются пельмени с бараниной, морковью и зелёным луком. Также начинкой для пельменей могут служить грибы, различные овощи, специи и зелень.

Рецепт пельменей Цзяоцзы

Ингредиенты

мука — 250 г;

вода — 125 мл;

свинина — 150 г;

капуста — 150 г;

зелёный лук — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — 2 см;

соус соевый — 2 ст. л.;

рисовый уксус коричневый — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала нужно приготовить тесто. В муку вливаем 125 мл воды (её должно быть в два раза меньше, чем муки). Вымешиваем тесто, пока не сформируется единый ком. Тесто перекладываем в миску, накрываем влажной тряпкой и держим в комнатной температуре в течение двух часов. Для фарша нужно прокрутить на мясорубке свинину, капусту и зелёный лук. Добавляем выдавленный через пресс чеснок, 1-2 ст. л. соевого соуса, мелко нашинкованный имбирь и перемешиваем. Разделяем тесто на три части: с одной работаем, две убираем. Делим тесто на восемь равных кусочков и каждый раскатываем скалкой. В середину каждого кружочка кладём 1 ч. л. начинки. Складываем тесто в виде полукруга, чтобы полностью закрыть фарш, а затем плотно защипываем. Сформированные пельмени варим в кипящей воде в течение 5-8 минут.

Няньгао

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Это традиционный десерт — клейкий рисовый пирог, который буквально переводится как «новогодний торт». Считается, что блюдо приносит удачу, оно символизирует перемены к лучшему, например, повышение зарплаты, продвижение по службе, хорошие оценки в учёбе.

Основными ингредиентами няньгао являются клейкий рис, сахар, каштаны, китайские финики и листья лотоса. Пирог можно готовить на пару, запекать, жарить на сковороде.

Рецепт Няньгао

Ингредиенты

мука из клейкого риса — 120 г;

яйцо — 1 шт;

тростниковый сахар — 50 г;

молоко — 2 ст. л.;

сухофрукты — 50 г;

вода — 70 г.

Приготовление

Воду в кастрюле доводим до кипения, растворяем в ней сахар и охлаждаем. Затем к жидкости добавляем муку, яйца и молоко. Замешиваем тесто до однородности, добавив туда измельчённые сухофрукты. Получившуюся смесь выкладываем в смазанную маслом форму. Пирог готовим на пару или в духовке в течение 40–50 минут. Перед подачей на стол посыпаем его сахаром.

Рыба

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Алёна Старкова, магистр китайской медицины: «Рыба является основным продуктом празднования Нового года в Китае. По традиции её начинают есть в уходящем году, а заканчивают в наступившем — так считается, что изобилие переносится из этого года на следующий год».

На китайском языке произношение слов, обозначающих рыбу и изобилие, одинаково. Крайне важно, чтобы блюдо подавалось с головой и хвостом, чтобы символизировать хорошее начало и конец года.

При подаче голова рыбы должна быть обращена к знатным или пожилым гостям, которые должны съесть рыбу первыми, раньше других за столом.

Чаще всего в Китае на Новый год готовят на пару леща или окуня в бамбуковой пароварке. Также традиционными вариантами считаются карась, китайский грязевой карп и китайский сом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты

окунь — 1 шт.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

светлый соевый соус — 2 ст. л.;

рисовое вино или сухой херес — 2 ст. л.;

соль морская — 1/2 ч. л.;

стрелки зелёного лука, разрезанные вдоль пополам — 3 шт.;

тонко нашинкованный свежий имбирь — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Рыбу очищаем от чешуи и внутренностей, затем натираем по всей поверхности, снаружи и внутри, солью и кунжутным маслом. В форму выкладываем нашинкованный лук, после — рыбу. Соевый соус с вином и нашинкованным имбирём равномерно выливаем на рыбу. Форму ставим в горячую пароварку и готовим в течение 12-15 минут. После приготовления рыбу поливаем раскалённым маслом и сразу подаём на праздничный стол.

Курица

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Обычно на праздничный стол в Китае подают целую курицу, что символизирует семейное единение и целостность, а также означает хорошее начало и конец года. Как и рыбу, курицу следует подавать целиком, с неповреждённой головой и ногами. В некоторых семьях куриные лапки оставляют для кормильцев семьи, чтобы помочь им заполучить богатство.

Распространённый метод приготовления курицы — это замариновать её в лёгком соевом соусе, с имбирём, вином и зелёным луком, а затем отправить в пароварку.

Рецепт курицы

Ингредиенты

курица — 1,5-2 кг;

чеснок — 3-4 зубчика;

имбирь — 1 кусочек около 5 см;

соевый соус — 2 ст. л.;

рисовое вино — 2 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

свежие зелёные луковые перья — для украшения.

Приготовление

Сначала готовим маринад. В глубокой миске смешиваем измельчённый чеснок, нарезанный имбирь, соевый соус, рисовое вино и кунжутное масло. Этой смесью смазываем как внутреннюю, так и внешнюю часть курицы. Оставляем мариноваться на 30 минут. После этого выкладываем на дно формы лист капусты или бамбуковый лист, а затем и саму курицу. Готовим блюдо в пароварке на среднем огне в течение 1,5-2 часов. Перед подачей на стол курицу украшаем свежим зелёным луком.

Лапша долголетия

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Ещё одно популярное праздничное блюдо в Китае, которое символизирует стремление к долголетию. Легенда гласит, что чем длиннее лапша, тем дольше ваша жизнь. Ни в коем случае её нельзя резать или обрывать, это очень плохая примета.

Лапшу можно пожарить с овощами или приготовить с бульоном — в Китае множество различных вариантов её приготовления.

Рецепт Лапши долголетия

Ингредиенты

лапша — 200 г;

свинина — 200 г;

морковь — 1 шт.;

лук-порей — 1 шт.;

красный перец — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Согласно инструкциям на упаковке, варим лапшу до готовности, процеживаем и промываем холодной водой. На сковороде обжариваем на растительном масле порезанную на полоски свинину, нарезанные тонкими полосками морковь, красный перец и лук-порей. Для соуса в тарелке нужно смешиваем соевый соус, оливковое масло, кетчуп, сахар, соль и перец. В глубокой миске перемешиваем варёную лапшу с приготовленной начинкой и соусом. Выкладываем на тарелки и подаём на стол.

Новогодние традиции и обычаи

Существует множество традиций, связанных с Новым годом в Китае. Вот некоторые из них: