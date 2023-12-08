От чего зависят цвет и толщина скорлупы куриных яиц

В Сети можно найти споры о различии куриных яиц, что разница в цвете говорит о разной пользе для организма. Якобы коричневые — более насыщены аминокислотами, жирами и т.д.

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На самом деле цвет скорлупы определяется цветом оперения несушки. Никакой разницы в пользе от различия в цвете нет.

Отличаются яйца и по толщине скорлупы. Чем моложе курица, тем с более толстой скорлупой она несёт яйца.