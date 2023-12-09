Какие продукты из магазинов могут содержать вирусы и вредные бактерии

В продуктах питания могут содержаться вирусы и бактерии, которое провоцируют острые кишечные инфекции. Даже в магазинных продуктах, которые прошли все необходимые проверки, нередко можно обнаружить патогенные бактерии.

"Но паниковать не стоит, - заявила "РГ" микробиолог, руководитель направления микробиологии компании "Новабиом" Софья Цветикова. - Стерильной пищи не существует в принципе".

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По ее словам, есть такое понятие "инфекционные дозы". Оно означает, что даже если вы съедите пищу, в которой содержится небольшое количество патогенных бактерий, они не смогут вызвать инфекцию. Также при термической обработке практически все патогенные бактерии погибают. Это относится к варке, жарке, тушению и запеканию. Если пища не сырая - риск получить кишечную инфекцию минимальный.

В первую очередь, предупреждает микробиолог, опасной может быть еда, приготовленная вне дома: кафе, рестораны, точки быстрого питания, уличные палатки, доставка еды и так далее.

Мы никогда до конца не знаем, в каких условиях были приготовлены продукты, насколько соблюдает гигиену повар, не болен ли он какими-то кишечными расстройствами в данный момент и так далее.

Например, отмечает Софья Цветикова, некоторые повара не могут работать с тестом в перчатках. Для пиццерии, где такое тесто прошло термическую обработку в печи - это не критично. А вот для уличной еды, допустим, популярной шаурмы, где используются компоненты, не прошедшие термическую обработку, может быть опасно, если не соблюдаются правила гигиены.

Микробиолог Софья Цветикова предупреждает:

- Из привычных продуктов наибольшую опасность может представлять рыба. Это связано с ее средой обитания. В рыбе могут содержаться вибрионы, сальмонеллы и листерии. Иногда они, попав в кишечник человека с пищей, могут не вызывать симптомов, однако при этом человек становится их распространителем, ставя под угрозу здоровье своих близких.

Настороженно стоит относиться к рыбе холодного копчения или слабосоленой. Она не проходит термическую обработку. Соль считается сильным консервантом, но некоторые вибрионы способны выживать даже в такой среде. Поэтому единственная гарантия - качественная термическая обработка.

Серьезную опасность для здоровья могут представлять консервы. Они проходят термическую обработку, но некоторые виды бактерий (например, клостридии - продуценты ботулотоксина), которые могут вызывать сильнейшие отравления даже с летальным исходом, могут ее пережить. Поэтому надо обращать большое внимание на сроки годности и на то, как выглядит сама банка. Если она вздулась - то еду нельзя употреблять в пищу. Если вы открываете банку и при этом слышите хлопок, то такие консервы тоже лучше не есть, скорее всего она заражена.

Повышенное внимание стоит уделять фермерским продуктам: мясо, птица, яйца, молочные продукты. Их рекомендуется подвергать тщательной тепловой обработке, поскольку риск присутствия патогенных бактерий здесь выше. Опасность могут представлять даже картофель и морковь. Это связано с условиями хранения. Дело в том, что переносчиками, например, листерий могут быть насекомые и грызуны, которые распространены в фермерских хозяйствах. Но отказываться от таких продуктов не стоит, надо лишь запомнить, что их следует хорошо мыть и обязательно термически обрабатывать.

Золотистый стафилококк, который вызывает воспалительные заболевания и с трудом поддается воздействию антибиотиков, может встречаться в жирных кондитерских продуктах или соусах, например, в майонезе. Поэтому всевозможные торты и пирожные с кремом имеют очень ограниченный срок годности. Их не рекомендуется употреблять после его истечения. Также, как и соусы, даже в заводской упаковке. Хотя многие хозяйки об этом не знают и могут хранить тот же открытый майонез месяцами.

Как защитить себя и близких от кишечных инфекций

Подвергать продукты термической обработке. Если это невозможно (как в случае с фруктами) - тщательно мыть, обливать кипятком. Если готовите рыбу или мясо, то их лучше промыть проточной водой перед приготовлением.Тщательно выбирать продукты, проверять срок годности, внешний вид, консистенцию и правильно хранить их дома. Не жалеть и выбрасывать продукты с истекшим сроком годности.